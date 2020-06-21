«Может расценить как попытку вмешаться»: как Европарламент осудил Трампа из-за протестов в США

Риторика Дональда Трампа в связи с протестами в США носит «провокационный» характер, своими заявлениями он лишь усугубил сложившуюся ситуацию. Об этом говорится в принятой Европарламентом резолюции. Её авторы также раскритиковали угрозы президента США задействовать армию для подавления беспорядков. Кроме того, Брюссель призвал американскую администрацию бороться с «расизмом и неравенством». Эксперты отмечают, что в Соединённых Штатах могут расценить резолюцию как попытку вмешательства со стороны Евросоюза во внутренние дела страны. По мнению аналитиков, европейская инициатива может ещё больше осложнить американо-европейские отношения.

Европейский парламент одобрил резолюцию, осуждающую все формы расизма и жёсткие действия американской полиции по отношению к мирным протестующим и представителям СМИ, освещающим такие демонстрации.

Документ поддержали 493 депутата, 104 выступили против, 67 воздержались. Резолюция осуждает гибель афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося в результате действий полиции США, а также аналогичные случаи в других странах. Кроме того, авторы резолюции призвали власти США бороться со структурным расизмом и неравенством.

Европарламент выступил с поддержкой массовых протестов против расизма, прокатившихся по всему миру, хотя и осудил вандализм и мародёрство, которыми порой сопровождались такие акции.

Авторы резолюции ссылаются на целый ряд европейских и международных нормативных актов, включая Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Общие рекомендации Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, а также Дурбанскую декларацию и Конституцию США.

Как отмечается в тексте резолюции, её положения были разработаны с учётом того, что «меры реагирования и провокационная риторика, к которым прибегает президент США (включая угрозы применения армии США, в случае если протесты не прекратятся) привели лишь к усилению протестов».

Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis/File

Также авторы документа обращают внимание на случаи нарушения прав журналистов властями США во время протестов. Для многих сотрудников СМИ возможность свободно освещать эти события была ограничена, они подвергались атакам со стороны полиции и даже получали травмы, отмечается в резолюции Европарламента.

Также по теме «Страна отнюдь не здорова»: Анджела Дэвис о структуре полицейской системы США и расизме Расизм — движущий фактор полицейской системы в США. Об этом в интервью RT заявила известная правозащитница и борец за права темнокожих...

В резюмирующей части документа говорится, что ЕП «призывает правительство и власти США принять решительные меры по борьбе со структурным расизмом и проявлениями неравенства в стране, отражением которых служит полицейская жестокость».

Резолюция «осуждает жёсткие меры со стороны полиции в отношении мирных американских протестующих и журналистов и с большим сожалением отмечает угрозу применения армии США, озвученную американским президентом».

При этом авторы документа обращают внимание на проблему расизма в ЕС и призывают Еврокомиссию создать независимую экспертную группу для разработки кодекса полицейской этики союза, с помощью которого можно было бы осуществлять надзор за деятельностью правоохранительных органов.

Комплекс мер по борьбе с расизмом и ксенофобией предлагается европарламентариями, принимая во внимание тот факт, что «определённые лидеры мнений и политики по всему ЕС разделяют расистские и ксенофобские настроения, способствуя созданию в обществе атмосферы, благоприятствующей расизму, дискриминации и преступлениям на почве ненависти».

Здание Европарламента

AFP

© FREDERICK FLORIN

Текст резолюции будет направлен в органы власти Евросоюза, а также в конгресс США, Белый дом и персонально Дональду Трампу.

Между тем эксперты полагают, что за океаном резолюция может быть расценена двояко.

«Демократы, несомненно, заинтересованы в ослаблении позиций республиканцев и президента, и они эту резолюцию поддержат. У Трампа она вызовет раздражение, и он может расценить её как попытку европейцев вмешаться во внутренние дела США. Фактически это выглядит как стремление Брюсселя поддержать демократов во внутриполитической конфронтации», — отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Схожей точки зрения придерживается научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Мотивация ЕП проста: в европейских странах существует мнение, что администрация Трампа скоро уйдёт и к власти вернётся космополитическая, неолиберальная американская элита. Соответственно, будут восстановлены и те американо-европейские отношения, которые были до прихода Трампа. Резолюция ЕП — сигнал, адресованный части американской элиты», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Мировой пожар

Напомним, масштабные протесты охватили США ещё в конце мая. Волнения начались после того, как в сеть попала видеозапись задержания полицией Миннеаполиса афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб после того, как сотрудник полиции сдавливал его шею коленом, невзирая на жалобы задержанного на то, что ему не хватает воздуха, и возмущение прохожих.

На фоне массовых протестов полицейскому Дереку Шовину, который непосредственно задержал Флойда, было предъявлено обвинение в убийстве второй степени (без предварительного умысла), ему может грозить до 40 лет тюремного заключения. При этом изначально коллеги Шовина, также участвовавшие в задержании, были отпущены, но впоследствии им всё-таки предъявили обвинения.

Однако, несмотря на это, протестные выступления против полицейского насилия и расизма продолжились. Тем более что за последние недели в США были отмечены новые случаи гибели задерживаемых от рук полиции. Так, 12 июня в Атланте полиция застрелила афроамериканца Рейшарда Брукса. Мужчина отдыхал в автомобиле у одного из ресторанов быстрого питания, и тест показал, что он был в состоянии алкогольного опьянения. При попытке задержания мужчина оказал сопротивление, выхватил электрошокер у одного из полицейских и попытался убежать, после чего правоохранители применили оружие. Брукс скончался от полученных ранений в больнице.

Также по теме «Разлом будет усиливаться»: с какими проблемами столкнулся Североатлантический альянс в 2019 году В 2019 году НАТО исполнилось 70 лет. Опрошенные RT эксперты отмечают, что к юбилею альянс подошёл с самыми сильными внутренними...

Отметим, что протесты против расизма и полицейского произвола вскоре распространились по целому ряду стран. Демонстрации прокатились по Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и зачастую сопровождались столкновениями с полицией.

Что касается Соединённых Штатов, то многие местные политики, включая видных представителей Демпартии, поддержали требования протестующих. При этом Дональд Трамп выразил готовность задействовать регулярную армию для подавления беспорядков. Президент раскритиковал местные власти, обвинив их в неспособности навести порядок, и не исключил, что использует для этих целей федеральные ресурсы.

Впрочем, впоследствии Трамп заявил, что не видит предпосылок для привлечения военных.

Анализируя ситуацию, сложившуюся с протестами в США и Европе, политологи приходят к выводу, что Европарламент осудил в своей резолюции действия Белого дома в том числе и потому, что официальный Брюссель опасается повторения аналогичных событий в Европе.

«В основе протестной активности лежат причины социально-экономического толка, безработица среди мигрантов и цветного населения. И если аналогичные протесты охватят и ЕС, то это может ещё больше ослабить союз», — пояснил Владимир Васильев.

Владимир Оленченко, в свою очередь, отметил, что решение парламентариев можно объяснить неприязнью, которую Брюссель испытывает к нынешнему президенту США.

«Трамп вёл себя по отношению к европейским партнёрам США бесцеремонно. Несомненно, европейцы не упустят случая, чтобы уколоть его», — говорит эксперт.

Коррозия единства

Отметим, что после избрания республиканца Трампа президентом отношения между Брюсселем и Вашингтоном начали стремительно портиться.

Так, в начале текущего года глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал политику американской администрации по оказанию максимального давления на Иран в ущерб дипломатии и переговорам. Германский министр пояснил, что США и Евросоюз придерживаются разных подходов к отношениям с Тегераном.

Напомним, в мае 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с ИРИ (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) и восстановлении санкций в отношении республики. При этом под американские санкции подпали совместные проекты стран Евросоюза и Ирана.

Ангела Меркель

Reuters

© Annegret Hilse

Также Вашингтон ввёл санкции против российско-европейского проекта газопровода «Северный поток — 2», сославшись на необходимость обеспечения энергетической независимости Европы. Выступая ранее на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным, канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике действия американской стороны, назвав санкции «неправильным путём».

Также по теме «Сложный клубок проблем»: почему в США не прекращаются протесты против расизма и полицейского насилия В Соединённых Штатах начался новый виток протестных выступлений против расовой дискриминации и неоправданного применения силы полицией...

В январе 2020 года министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр пригрозил США санкциями, если американцы введут пошлины на французские товары. Спор между Парижем и Вашингтоном начался после того, как власти Пятой республики ввели налог на компании, оказывающие цифровые услуги, в числе которых оказались такие американские IT-гиганты, как Google, Apple, Facebook и Amazon.

При этом эксперты отмечают, что противоречия между Брюсселем и Вашингтоном не ограничиваются экономической сферой.

«Приход Трампа к власти в США не принёс ничего хорошего американо-европейским отношениям. Трамп, к примеру, поддержал брексит, а также придал новый импульс правоконсервативным настроениям в мире. В Европе же активизация националистов и консерваторов усиливает фронт евроскептиков, что явно не на руку ЕС», — пояснил Владимир Васильев.

По словам Владимира Оленченко, сейчас Евросоюз пользуется моментом, чтобы подчеркнуть свою самостоятельность и обособиться от американского доминирования, которое довольно сильно чувствуется в ЕС.