«Сложный клубок проблем»: почему в США не прекращаются протесты против расизма и полицейского насилия

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Ирина Таран, Елизавета Комарова
В Соединённых Штатах начался новый виток протестных выступлений против расовой дискриминации и неоправданного применения силы полицией после того, как в Атланте во время задержания был смертельно ранен афроамериканец. Погибший оказал сопротивление правоохранителям и выхватил у одного из них электрошокер, после чего один из полицейских открыл огонь. По мнению экспертов, демонстрации в США не утихают из-за сложной социально-экономической ситуации в стране, обострившейся из-за пандемии коронавируса. Кроме того, как считают аналитики, предвыборная борьба также способствует росту напряжённости. Специалисты полагают, что некоторые представители политической элиты раздувают протесты, поскольку стремятся извлечь из них выгоду.
«Сложный клубок проблем»: почему в США не прекращаются протесты против расизма и полицейского насилия
  • Протесты в Атланте после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса
  • Reuters
  • © Elijah Nouvelage

В американском городе Атланта (штат Джорджия) вспыхнула новая волна протестов против расизма и полицейского насилия.  

В ночь с пятницы на субботу в больнице скончался 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс, получивший смертельное ранение в результате задержания полицейскими 12 июня.

Сообщается, что Брукс заснул в машине у одного из ресторанов быстрого питания. Автомобиль мешал другим посетителям, и они вызвали полицию. Тест на алкоголь показал, что афроамериканец был пьян. Когда правоохранители попытались его задержать, мужчина оказал сопротивление, выхватил электрошокер у одного из полицейских и попытался убежать, после чего силовик применил оружие. Инцидент был снят очевидцем на телефон, а также зафиксирован на камеру видеонаблюдения одного из представителей правопорядка.

Во время пресс-конференции 13 июня мэр города Кейша Лэнс Боттомс заявила, что не считает действия представителя правоохранительных органов оправданными.

«Я не считаю, что это было оправданным применением оружия, и призвала к немедленному увольнению полицейского», — сказала Боттомс.

В тот же день в интервью телеканалу CNN представитель полиции Карлос Кампос сообщил, что полицейское управление Атланты уволило сотрудника, предположительно, застрелившего Рэйшарда Брукса. Другой причастный к инциденту полицейский был отправлен в административный отпуск.

Более того, после случившегося глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку, заявив, что пришло время увеличивать уровень доверия между правоохранителями и населением.

«Поскольку я глубоко и неизменно люблю этот город и его полицейское управление, я предложила сложить с себя полномочия главы полиции города. Я всецело поддерживаю полицейское управление Атланты и мэра Боттомс в том, что касается дальнейшего направления его развития. Я верю в мэра, и для города настало время двигаться вперёд и укреплять доверие между правоохранительными органами и сообществами, которым они служат», — отметила Шилдс.

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В свою очередь, в Бюро расследований Джорджии уже заявили, что начато расследование инцидента.

Однако меры, предпринятые местными властями, активистам показались недостаточными. Накануне вечером более 100 человек перекрыли одну из магистралей в Атланте и подожгли кафе, возле которого полицейский выстрелил в афроамериканца. Об этом сообщают местные СМИ. Демонстранты выступили с призывом возбудить против офицера, применившего оружие, уголовное дело. Для разгона протестующих полиции пришлось задействовать свои автомобили и слезоточивый газ. 

Отправная точка для демонстраций

Новая волна протестов против расизма и полицейского насилия в Атланте началась на фоне непрекращающихся демонстраций и беспорядков в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания правоохранителями. Ранее в сеть попало видео, на котором видно, как один из полицейских во время ареста прижал мужчину коленом к земле, сильно надавив на область шеи. Флойд несколько раз пожаловался на нехватку воздуха, а затем потерял сознание.

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Всех четырёх силовиков, участвовавших в задержании Флойда, уволили. Полицейскому, применившему силовой приём к задержанному, предъявили обвинение в убийстве. Однако манифестации не прекратились. Демонстранты по всей стране требуют от властей привлечь правоохранительные органы к более серьёзной ответственности.

Накануне в Нью-Орлеане протестующие против расизма снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку. Об этом сообщает местное отделение телеканала Fox News. Уточняется, что активисты пронесли бюст по улицам, погрузили его части на грузовики и доставили к реке. Позднее водителей автомобилей задержали.

Стоит отметить, что после того, как акции протеста стали сопровождаться погромами, мародёрством и поджогами, в США заговорили об усилении контроля за полицией и необходимости реформировать правоохранительные органы.

8 июня ряд конгрессменов представили законопроект о реформе полиции США. О его деталях сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси во время пресс-конференции. По словам политика, документ предполагает повышение ответственности за злоупотребления со стороны полицейских, а также усиление контроля над правоохранительными органами. Как пояснила Пелоси, полицию ждут серьёзные структурные изменения. Правоохранители обязаны будут иметь в машине и на форме работающие видеокамеры, также силовикам запретят использовать удушающие приёмы и вести обыски без предупреждения по делам, связанным с наркотиками.

Более того, в некоторых штатах и вовсе предложили упразднить полицию и создать вместо неё альтернативную структуру. В частности, городской совет Миннеаполиса принял резолюцию, согласно которой будет разработана «новая модель укрепления общественной безопасности». А в Сиэтле активисты организовали зону, «свободную от полиции».

  • Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, лидер меньшинства в сенате Чак Шуммер и демократы конгресса во время минуты молчания в честь погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, 8 июня
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«Подогревать протестные настроения»

Как отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, неутихающие протесты в США говорят о том, что полицейское насилие и расовое неравноправие в стране «стали серьёзнейшими проблемами для американского общества».

«Однако причины такой массовости демонстраций и агрессивности их участников связаны с глубоким социально-экономическим кризисом в США, возникшим в том числе в результате пандемии коронавируса», — заявил эксперт.

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По словам Батюка, предпосылки для подобных митингов в Соединённых Штатах «копились уже достаточно давно». Но в этом году ситуация обострилась, «когда люди увидели неспособность властей в полной мере справиться с экономическим спадом из-за распространения COVID-19 и выявившихся серьёзных проблем в системе здравоохранения США».

«Всё это наложилось друг на друга и привело к взрыву, дало возможность проявиться тем серьёзным социально-экономическим проблемам, которые назревали давно. При этом спусковым крючком послужила трагическая гибель темнокожего американца Флойда», — пояснил аналитик.

Вместе с тем, как подчеркнул Батюк, в протестах участвует не только темнокожее население, но и белые американцы, а также представители других рас.

«Это говорит о том, что для среднего класса в США американская мечта постепенно сходит на нет. Этот слой населения, на котором зиждилась стабильность Соединённых Штатов и который раньше мог похвастаться достаточным уровнем благосостояния, теперь несёт серьёзные потери, их бизнес приходит в упадок», — констатировал эксперт.

Аналогичной позиции придерживается и директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. По его словам, «история с Флойдом всё ещё жива в умах американцев», а новые подобные случаи будут только усиливать протестные настроения.

  • Протесты после гибели Джорджа Флойда в Вашингтоне, 13 июня
  • Reuters
  • © Erin Scott

«Ситуация с полицейским насилием повторилась в другом городе. И это уже не может оставаться незамеченным ни рядовыми американцами, ни местными властями», — заявил аналитик в беседе с RT.

Вместе с тем, по словам Рогулёва, случаи неоправданного применения насилия происходили не только при администрации действующего главы Белого дома Дональда Трампа: множество таких инцидентов было зарегистрировано и при бывшем президенте США Бараке Обаме.

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«Однако сейчас протесты не утихают из-за того, что в США образовался сложный клубок проблем. Это эпидемия и карантинные ограничительные меры, рост заболеваемости и смертности от коронавируса в США. Всё это сопровождается ростом безработицы и падением покупательной способности населения», — пояснил эксперт.

При этом Владимир Батюк прогнозирует, что ситуация в США со временем будет только ухудшаться.

«Перспективы тут достаточно безрадостные, поскольку коронакризис не преодолён, а те меры социальной поддержки, которые американские власти предложили обществу, не могут быть вечными. Летом все эти выплаты безработным, льготы по налогам, по ипотечным кредитам закончатся. И тогда протестные настроения могут усилиться ещё больше», — считает аналитик.

Как полагает Юрий Рогулёв, противостояние населения и правоохранителей продолжится как минимум до окончания президентских выборов в США, которые запланированы на осень текущего года.

«Ведь эти протесты активно используются оппонентами Трампа в политических целях — это ещё одна причина того, что они не затухают. Части политической элиты это просто выгодно. И приближающийся заключительный этап избирательной кампании, скорее всего, будет сопровождаться попытками противников действующего главы Белого дома подогревать протестные настроения и использовать их в своих целях», — заключил эксперт.

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