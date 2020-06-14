«Сложный клубок проблем»: почему в США не прекращаются протесты против расизма и полицейского насилия

В Соединённых Штатах начался новый виток протестных выступлений против расовой дискриминации и неоправданного применения силы полицией после того, как в Атланте во время задержания был смертельно ранен афроамериканец. Погибший оказал сопротивление правоохранителям и выхватил у одного из них электрошокер, после чего один из полицейских открыл огонь. По мнению экспертов, демонстрации в США не утихают из-за сложной социально-экономической ситуации в стране, обострившейся из-за пандемии коронавируса. Кроме того, как считают аналитики, предвыборная борьба также способствует росту напряжённости. Специалисты полагают, что некоторые представители политической элиты раздувают протесты, поскольку стремятся извлечь из них выгоду.

В американском городе Атланта (штат Джорджия) вспыхнула новая волна протестов против расизма и полицейского насилия.

В ночь с пятницы на субботу в больнице скончался 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс, получивший смертельное ранение в результате задержания полицейскими 12 июня.

Сообщается, что Брукс заснул в машине у одного из ресторанов быстрого питания. Автомобиль мешал другим посетителям, и они вызвали полицию. Тест на алкоголь показал, что афроамериканец был пьян. Когда правоохранители попытались его задержать, мужчина оказал сопротивление, выхватил электрошокер у одного из полицейских и попытался убежать, после чего силовик применил оружие. Инцидент был снят очевидцем на телефон, а также зафиксирован на камеру видеонаблюдения одного из представителей правопорядка.

Во время пресс-конференции 13 июня мэр города Кейша Лэнс Боттомс заявила, что не считает действия представителя правоохранительных органов оправданными.

«Я не считаю, что это было оправданным применением оружия, и призвала к немедленному увольнению полицейского», — сказала Боттомс.

В тот же день в интервью телеканалу CNN представитель полиции Карлос Кампос сообщил, что полицейское управление Атланты уволило сотрудника, предположительно, застрелившего Рэйшарда Брукса. Другой причастный к инциденту полицейский был отправлен в административный отпуск.

Более того, после случившегося глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку, заявив, что пришло время увеличивать уровень доверия между правоохранителями и населением.

«Поскольку я глубоко и неизменно люблю этот город и его полицейское управление, я предложила сложить с себя полномочия главы полиции города. Я всецело поддерживаю полицейское управление Атланты и мэра Боттомс в том, что касается дальнейшего направления его развития. Я верю в мэра, и для города настало время двигаться вперёд и укреплять доверие между правоохранительными органами и сообществами, которым они служат», — отметила Шилдс.

В свою очередь, в Бюро расследований Джорджии уже заявили, что начато расследование инцидента.

Однако меры, предпринятые местными властями, активистам показались недостаточными. Накануне вечером более 100 человек перекрыли одну из магистралей в Атланте и подожгли кафе, возле которого полицейский выстрелил в афроамериканца. Об этом сообщают местные СМИ. Демонстранты выступили с призывом возбудить против офицера, применившего оружие, уголовное дело. Для разгона протестующих полиции пришлось задействовать свои автомобили и слезоточивый газ.

Отправная точка для демонстраций

Новая волна протестов против расизма и полицейского насилия в Атланте началась на фоне непрекращающихся демонстраций и беспорядков в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания правоохранителями. Ранее в сеть попало видео, на котором видно, как один из полицейских во время ареста прижал мужчину коленом к земле, сильно надавив на область шеи. Флойд несколько раз пожаловался на нехватку воздуха, а затем потерял сознание.

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Всех четырёх силовиков, участвовавших в задержании Флойда, уволили. Полицейскому, применившему силовой приём к задержанному, предъявили обвинение в убийстве. Однако манифестации не прекратились. Демонстранты по всей стране требуют от властей привлечь правоохранительные органы к более серьёзной ответственности.

Накануне в Нью-Орлеане протестующие против расизма снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку. Об этом сообщает местное отделение телеканала Fox News. Уточняется, что активисты пронесли бюст по улицам, погрузили его части на грузовики и доставили к реке. Позднее водителей автомобилей задержали.

Стоит отметить, что после того, как акции протеста стали сопровождаться погромами, мародёрством и поджогами, в США заговорили об усилении контроля за полицией и необходимости реформировать правоохранительные органы.

8 июня ряд конгрессменов представили законопроект о реформе полиции США. О его деталях сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси во время пресс-конференции. По словам политика, документ предполагает повышение ответственности за злоупотребления со стороны полицейских, а также усиление контроля над правоохранительными органами. Как пояснила Пелоси, полицию ждут серьёзные структурные изменения. Правоохранители обязаны будут иметь в машине и на форме работающие видеокамеры, также силовикам запретят использовать удушающие приёмы и вести обыски без предупреждения по делам, связанным с наркотиками.

Более того, в некоторых штатах и вовсе предложили упразднить полицию и создать вместо неё альтернативную структуру. В частности, городской совет Миннеаполиса принял резолюцию, согласно которой будет разработана «новая модель укрепления общественной безопасности». А в Сиэтле активисты организовали зону, «свободную от полиции».

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, лидер меньшинства в сенате Чак Шуммер и демократы конгресса во время минуты молчания в честь погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, 8 июня

Reuters

© Jonathan Ernst

«Подогревать протестные настроения»

Как отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, неутихающие протесты в США говорят о том, что полицейское насилие и расовое неравноправие в стране «стали серьёзнейшими проблемами для американского общества».

«Однако причины такой массовости демонстраций и агрессивности их участников связаны с глубоким социально-экономическим кризисом в США, возникшим в том числе в результате пандемии коронавируса», — заявил эксперт.

По словам Батюка, предпосылки для подобных митингов в Соединённых Штатах «копились уже достаточно давно». Но в этом году ситуация обострилась, «когда люди увидели неспособность властей в полной мере справиться с экономическим спадом из-за распространения COVID-19 и выявившихся серьёзных проблем в системе здравоохранения США».

«Всё это наложилось друг на друга и привело к взрыву, дало возможность проявиться тем серьёзным социально-экономическим проблемам, которые назревали давно. При этом спусковым крючком послужила трагическая гибель темнокожего американца Флойда», — пояснил аналитик.

Вместе с тем, как подчеркнул Батюк, в протестах участвует не только темнокожее население, но и белые американцы, а также представители других рас.

«Это говорит о том, что для среднего класса в США американская мечта постепенно сходит на нет. Этот слой населения, на котором зиждилась стабильность Соединённых Штатов и который раньше мог похвастаться достаточным уровнем благосостояния, теперь несёт серьёзные потери, их бизнес приходит в упадок», — констатировал эксперт.

Аналогичной позиции придерживается и директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. По его словам, «история с Флойдом всё ещё жива в умах американцев», а новые подобные случаи будут только усиливать протестные настроения.

Протесты после гибели Джорджа Флойда в Вашингтоне, 13 июня

Reuters

© Erin Scott

«Ситуация с полицейским насилием повторилась в другом городе. И это уже не может оставаться незамеченным ни рядовыми американцами, ни местными властями», — заявил аналитик в беседе с RT.

Вместе с тем, по словам Рогулёва, случаи неоправданного применения насилия происходили не только при администрации действующего главы Белого дома Дональда Трампа: множество таких инцидентов было зарегистрировано и при бывшем президенте США Бараке Обаме.

«Однако сейчас протесты не утихают из-за того, что в США образовался сложный клубок проблем. Это эпидемия и карантинные ограничительные меры, рост заболеваемости и смертности от коронавируса в США. Всё это сопровождается ростом безработицы и падением покупательной способности населения», — пояснил эксперт.

При этом Владимир Батюк прогнозирует, что ситуация в США со временем будет только ухудшаться.

«Перспективы тут достаточно безрадостные, поскольку коронакризис не преодолён, а те меры социальной поддержки, которые американские власти предложили обществу, не могут быть вечными. Летом все эти выплаты безработным, льготы по налогам, по ипотечным кредитам закончатся. И тогда протестные настроения могут усилиться ещё больше», — считает аналитик.

Как полагает Юрий Рогулёв, противостояние населения и правоохранителей продолжится как минимум до окончания президентских выборов в США, которые запланированы на осень текущего года.

«Ведь эти протесты активно используются оппонентами Трампа в политических целях — это ещё одна причина того, что они не затухают. Части политической элиты это просто выгодно. И приближающийся заключительный этап избирательной кампании, скорее всего, будет сопровождаться попытками противников действующего главы Белого дома подогревать протестные настроения и использовать их в своих целях», — заключил эксперт.