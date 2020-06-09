«Реальность стала другой»: зачем Трамп заявил о несправедливости из-за «постоянных нападок» демократов в свой адрес

Президент США Дональд Трамп сообщил, что если бы он не подвергался «постоянной» критике со стороны представителей Демпартии «из-за липовых и незаконных расследований», в том числе в рамках «российского дела», то его предвыборные рейтинги были бы сейчас выше. Такую ситуацию глава Белого дома назвал «несправедливой». По мнению аналитиков, Трамп обоснованно полагает, что на протяжении нескольких лет демократы фактически «не давали ему работать». Однако глава Белого дома заявляет об этом именно сейчас, чтобы оправдаться перед избирателем за проблемы, проявившиеся на фоне пандемии коронавируса и массовых протестов в США, считают эксперты.

Дональд Трамп сообщил, что если бы демократы не выступали с «постоянными нападками» в его адрес, в том числе в рамках «российского дела», его предвыборные рейтинги были бы сейчас выше. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

«Если бы меня на протяжении трёх лет не подвергали постоянным нападкам из-за липовых и незаконных расследований, России, России, России и аферы с импичментом, я бы уже на 25 пунктов обходил Сонного Джо (бывшего вице-президента Джо Байдена, кандидата в президенты США от Демократической партии. — RT) и бездействующих демократов. Крайне несправедливо, но так и есть!!!» — отметил Трамп.

If I wasn’t constantly harassed for three years by fake and illegal investigations, Russia, Russia, Russia, and the Impeachment Hoax, I’d be up by 25 points on Sleepy Joe and the Do Nothing Democrats. Very unfair, but it is what it is!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

Критика в режиме нон-стоп

Напомним, члены Демократической партии на протяжении всего срока нахождения Трампа у власти выдвигали в его адрес различного рода обвинения, на основании которых, в том числе, пытались объявить действующему президенту США импичмент.

Так, в июле 2019 года с такой инициативой выступил конгрессмен Том Малиновски, который внёс на рассмотрение палаты представителей конгресса США проект резолюции, осуждающей «расистские» высказывания главы Белого дома.

«(Палата представителей. — RT) решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, легитимизирующие и усиливающие страх перед новыми американцами (иммигрантами, недавно получившими гражданство США. — RT) и цветным населением», — говорится в тексте документа.

Речь шла о заявлении Трампа на его странице в Twitter, в котором он написал о «прогрессивных» женщинах-конгрессменах, прибывших из стран, власти которых являются «полной катастрофой» и «самыми коррумпированными» в мире. Глава Белого дома посоветовал этим женщинам «уехать обратно» и «помочь восстановить полностью разрушенные и заполонённые преступностью места, откуда они приехали».

Президент США не указывал фамилии, однако конгрессмены от Демократической партии, отстаивающие права мигрантов, восприняли его слова на свой счёт.

Позже, в конце того же месяца, демократы вновь взялись за тему импичмента, но уже обосновывая необходимость данной меры тем, что Трамп якобы «злоупотребил своими полномочиями» и пытался препятствовать расследованию Роберта Мюллера о предполагаемых «связях» предвыборного штаба нынешнего президента с Москвой. С инициативой начать процедуру импичмента выступил конгрессмен-демократ Элиот Энгель, предложивший начать очередное расследование в отношении Трампа. Однако в конечном итоге у демократов так и не получилось отстранить 45-го президента США от власти, используя такую аргументацию.

Напомним, дело о «связях» избирательного штаба Трампа с Россией в рамках работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера расследовалось два года и завершилось в марте 2019-го. Тогда же в конгресс был направлен итоговый доклад, в котором говорилось, что выявить «сговор» Трампа с Москвой не удалось.

Официальная резиденция президента США

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Однако на этом «нападки» в отношении Трампа на тему «связей» с Россией не закончились. В октябре бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала 45-го президента Соединённых Штатов «мечтой Владимира Путина». Об этом она заявила в интервью подкасту Campaign HQ. По словам Клинтон, Москва «вновь» хочет помочь Трампу вновь занять кресло главы Белого дома на выборах в 2020 году, на этот раз посредством разделения электората Демократической партии.

Ещё одну попытку лишить Трампа власти демократы предприняли в конце сентября, когда палата представителей, где членов Демпартии большинство, запустила процедуру импичмента в отношении 45-го президента США, поводом для которой стал июльский телефонный разговор главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как утверждают демократы, американский лидер воспользовался своим положением и оказал давление на украинского коллегу, чтобы тот дал ход расследованию в отношении Джо Байдена и его сына Хантера. Последний был членом совета директоров украинской компании Burisma, которая оказалась в центре коррупционного скандала несколько лет назад. Трамп не раз отрицал предъявленные ему обвинения. Об отсутствии давления со стороны президента США заявлял и Зеленский.

В конечном итоге в феврале 2020 года действующий глава Белого дома был оправдан сенатом.

«Пытались поймать за руку»

Как отметил в беседе с RT декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, Трамп справедливо отмечает, что в течение трёх лет демократы фактически «не давали ему работать своими нападками».

«Президент США вынужден был концентрироваться именно на том, чтобы отражать эти атаки, а не в полной мере выполнять свои предвыборные обещания, повышая уровень жизни рядовых американцев», — заявил эксперт.

По словам Сидорова, глава Белого дома не случайно акцентирует внимание на попытках демократов дискредитировать его из-за мнимых «связей» с Москвой.

«Имидж Трампа на фоне такого рода обвинений среди твёрдого электорального ядра республиканцев практически не пострадал. Эти люди изначально понимали, что вся эта история была фейком. Однако нападки демократов по данной части могли убедить американцев, не особенно проверяющих факты, и колеблющуюся часть избирателей в необходимости голосовать за представителя Демпартии», — пояснил аналитик.

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года в Лас-Вегасе (штат Невада)

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© Mark Ralston

Как отметил Сидоров, в течение нескольких лет демократы действительно «пытались поймать его за руку в рамках «российского дела» и обсыпали голословными обвинениями, не давая ему работать».

«Поэтому сейчас, когда, несмотря на пандемию и протестные настроения в США, президентская кампания продолжается, он захотел это подчеркнуть», — отметил эксперт.

Обострение внутриполитической ситуации

Как отмечают аналитики, новый поток обвинений демократов в адрес главы Белого дома последовал на фоне распространении коронавирусной инфекции в США и массовых протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, США занимают первое месте в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией. По данным Университета Джонса Хопкинса, там выявлено почти 2 млн инфицированных, более 110 тыс. человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались.

В середине апреля в Федеральной резервной системе США заявили о резком снижении экономической активности в Соединённых Штатах из-за распространения коронавируса.

По данным The New York Times, только за четыре недели, начиная с середины марта, американская экономика потеряла примерно столько же рабочих мест, сколько было создано за минувшие десять лет — около 22 млн.

Действия Трампа по борьбе с пандемией регулярно становятся объектом критики представителей Демпартии. Так, демократ и старший сенатор США от штата Нью-Йорк Чак Шуммер на своей странице в Twitter регулярно напоминает главе Белого дома, что у него до сих пор нет «адекватной» национальной стратегии тестирования. Кроме того, демократ обвиняет американского лидера в неспособности заботиться о спасении жизней американцев в условиях пандемии.

The Trump administration cannot claim they care about saving lives but at the very same time be suing to rip health care from millions of Americans and end protections for Americans with pre-existing conditions. #DropTheLawsuit — Chuck Schumer (@SenSchumer) May 13, 2020

Ситуация вокруг протестов в США также обострила критику в адрес 45-го президента США со стороны представителей Демпартии. Напомним, массовые демонстрации начались в Миннеаполисе, где 25 мая скончался темнокожий американец Джордж Флойд после задержания полицейскими. В сеть попало видео, как один из правоохранителей во время ареста прижал мужчину коленом к земле, сильно надавив на область шеи. На кадрах также видно, как Флойд несколько раз жалуется на нехватку воздуха, а затем теряет сознание.

Эта видеозапись вызвала широкий резонанс в американском обществе. В Миннеаполисе начались демонстрации, которые охватили всю страну. Акции протеста и беспорядки прошли более чем в 500 городах США.

Символика Демократической партии США

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Демократы, в частности, лидеры этой политической силы в конгрессе — спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в сенате Чак Шуммер, критикуют Трампа из-за применения силовых методов полицией при разгоне протестующих. Шуммер также отметил на своей странице в Twitter, что администрация президента США использует вооружённые силы как инструмент для запугивания американских граждан.

President Trump must immediately cease this behavior.



Secretary Esper and General Milley should not allow the U.S. Armed Forces to come anywhere near these ugly stunts.



This administration is using the military as a tool to intimidate American citizens. — Chuck Schumer (@SenSchumer) June 2, 2020

«Шансы на победу есть»

По мнению Андрея Сидорова, заявление Трампа, в котором он обвиняет демократов в нападках, призвано также сгладить некоторое недовольство в рядах Республиканской партии неспособностью американского лидера прекратить протесты.

«Часть республиканского электората винят Трампа в том, что он ничего не может с этим сделать. Поэтому американскому лидеру надо как-то оправдаться», — сообщил эксперт.

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Тем более что те экономические достижения, которых Трампу удалось добиться до пандемии, в частности, роста количества рабочих мест, сейчас нивелировались из-за негативных последствий распространения COVID-19, полагает Сидоров.

«Несмотря на то, что цифры за май по безработице уже лучше, чем были, например, в апреле, позитивных тенденций по выходу из этого кризиса США придётся кое-то время ещё подождать. Меры по борьбе с пандемией показывают свою результативность в отложенном режиме, однако демократы обвиняют Трампа уже сейчас. И глава Белого дома в рамках политической борьбы вынужден ссылаться на то, что ему мешали работать», — заявил аналитик.

Подобного мнения придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Трамп рассчитывал, что к концу его первого срока экономическая ситуация в США после тех мер, которые он предпринял, будет улучшаться.

«Трамп надеялся, что именно это обстоятельство даст некий импульс определённой категории избирателей, чтобы те его поддержали. Но реальность из-за пандемии COVID-19 стала другой. И Трамп по этому поводу очень сильно переживает», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Печать Президента США

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При этом Брутер отмечает, что, несмотря на некоторое падение рейтинга Трампа среди избирателей, «шансы на победу у него есть». Напомним, на данный момент уровень поддержки Байдена среди американцев — 49,9%, в то время как у Трампа — 42,1% голосов. Об этом свидетельствуют данные агрегатора опросов общественного мнения RealClearPolitics.

«Окончательный исход президентских выборов 2020 года будет зависеть от того, как они проведут вторую и заключительную часть избирательной кампании», — заявил аналитик.

Андрей Сидоров, со своей стороны, прогнозирует победу Трампа в случае, если экономическая ситуация в США к выборам нормализуется.

«Если экономика восстановится, если те тенденции, которые наметились в мае, будут прогрессировать, то Трамп с большой долей вероятности одержит победу над Байденом», — заключил эксперт.