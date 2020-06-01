«Ситуация ухудшается с каждым днём»: к чему могут привести протесты в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда

В США не утихают массовые беспорядки, вызванные гибелью задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Правоохранители неоднократно предпринимали попытки разогнать протестующих, используя слезоточивый газ и резиновые пули. Несколько полицейских применили силу в отношении журналистов, в том числе российских. Комендантский час введён более чем в 25 крупных городах страны, несколько штатов и округ Колумбия обратились к Национальной гвардии с просьбой оказать помощь местным полицейским. Протест против смерти темнокожего гражданина Америки был поддержан и в Европе — тысячи жителей Великобритании и Германии вышли на улицы с плакатами в руках, требуя правосудия для Джорджа Флойда. Эксперты отмечают, что ситуация в США обостряется с каждым днём. По мнению аналитиков, американским властям не удастся добиться нормализации обстановки в короткие сроки.

В Соединённых Штатах не прекращаются протесты из-за гибели после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстранты закидывают полицейских камнями и петардами. Американские правоохранители пытаются силой разгонять митингующих.

Национальная гвардия сообщает, что 5 тыс. военнослужащих были задействованы для реагирования на беспорядки в 15 штатах США и округе Колумбия. Ещё 2 тыс. человек ведомство готово направить на борьбу с протестами дополнительно, если это будет необходимо.

Руководство Миннесоты, где произошёл трагический инцидент, впервые за всю историю штата приняло решение полностью мобилизовать Национальную гвардию из-за беспорядков.

Комендантский час введён более чем в 25 крупных городах по всей стране, включая Атланту, Денвер, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Сан-Франциско, Сиэтл, Чикаго, Филадельфию, Питтсбург, Солт-Лейк-Сити, Нэшвилл, Портленд, Цинциннати, Милуоки и другие.

По данным Associated Press, с 28 мая полиция арестовала более 1660 человек в 22 городах.

Несколько десятков правоохранителей ранены.

В Миннеаполисе полиция и Нацгвардия пытались разогнать протестующих, применяя слезоточивый газ, стреляя резиновыми пулями по толпе и используя светошумовые гранаты.

«Это была мирная демонстрация, но всё было довольно страшно, поскольку полицейские бросали светошумовые гранаты с крыши участка, стреляли в толпу резиновыми пулями», — рассказала корреспондентам RT пострадавшая от действий правоохранителей активистка Кайла Джаней Джонсон.

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Вместе с тем полиция Миннеаполиса применяет силовые методы не только против демонстрантов, но и в отношении ряда журналистов американских и мировых СМИ. От их действий, в частности, пострадал корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев. Полицейские целенаправленно распылили ему в лицо перцовый спрей, несмотря на то что он показывал им удостоверение представителя прессы. В МИД России осудили случившееся, назвав инцидент «проявлением необоснованной жестокости».

«Считаем неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств — резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей — против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты», — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства РФ.

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На пресс-конференции губернатор Миннесоты Тим Вальц принёс извинения за нападение сотрудников правоохранительных органов на представителей СМИ.

«Это неприемлемо... Я несу за это полную ответственность», — сказал Вальц.

Дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ для разгона толпы использовали и полицейские Лос-Анджелеса.

В Индианаполисе в ходе протестов один человек погиб, ещё как минимум трое получили огнестрельные ранения. Об этом сообщил начальник местного департамента полиции.

В Нью-Йорке протестующие швыряли в полицейских пустые бутылки и другие предметы. Правоохранительные органы в ответ использовали перцовые баллончики и дубинки. В Бруклине полицейские таранили толпу протестующих своими машинами. На Манхэттене участники акции забрались на крыши полицейских автомобилей и выбили в них стёкла, другие протестанты жгли мусорные баки.

В городе Остин, штат Техас, на улицы города с протестами вышли тысячи жителей. Люди собрались возле полицейского участка. Правоохранители использовали против них слезоточивый газ и стреляли резиновыми пулями по толпе.

В Кливленде (штат Огайо) полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов возле Центра по вопросам правосудия. Люди начали задыхаться, некоторые получили травмы глаз. Дороги заполонили тысячи демонстрантов, часть из них остановилась у здания Центра и стала закидывать его разными предметами.

Возле Белого дома в Вашингтоне толпа демонстрантов штурмовала полицейских, выставивших щиты и ограждения. После того как участники акции сожгли автомобиль, полиция применила слезоточивый газ.

Протест из-за смерти Флойда поддержали и в Европе. В Берлине демонстранты провели акцию перед посольством США. В Лондоне тысячи протестующих собрались в центральной части города, держа в руках плакаты с требованием правосудия для Джорджа Флойда. Прошла демонстрация и в центре Манчестера.

Протесты в Европе

«Устали от насилия»

Напомним, массовые беспорядки в США начались после гибели задержанного полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе. В сети была опубликована видеозапись задержания мужчины, на которой видно, как один из правоохранителей прижал темнокожего американца коленом к земле, сильно надавив на шею. Мужчина не раз жаловался на нехватку воздуха, а потом потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации.

Эти кадры вызвали широкий резонанс в американском обществе. В Миннеаполисе начались протесты, которые распространились по всей стране. Несмотря на то что четверых правоохранителей уволили, а полицейскому Дереку Шовину, который придавил шею Флойду, было предъявлено обвинение в убийстве третьей степени, протесты не прекратились. Демонстранты требуют привлечь правоохранительные органы к более серьёзной ответственности.

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Россия осудила жестокие действия американских полицейских при задержании темнокожего американца и подавлении протестов. Как заявили в МИД РФ, «данный инцидент — далеко не первый в череде проявлений беззакония и неоправданного насилия со стороны «стражей порядка» в США».

Отреагировала на происходящее в Соединённых Штатах и верховный комиссар Всемирной организации по правам человека Мишель Бачелет. Она призвала американские власти «принять серьёзные меры, чтобы остановить такие убийства». Бачелет также выразила опасение, что, как и во многих аналогичных случаях, правоохранителей могут оправдать.

Стоит отметить, что афроамериканцы составляют около 20% населения Миннеаполиса. При этом за период с конца 2009 года по май 2019 почти в 60% случаев полицейские применяли огнестрельное оружие именно против темнокожего населения города. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на данные правоохранительных органов США.

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«Демонстрации американцев против полицейского произвола в США происходили неоднократно. Однако на этот раз ситуация ухудшается с каждым днём, география протестов расширяется. Но если раньше на таких протестах выступали преимущественно темнокожие, то сейчас на улицы вышло большое количество белого населения и испаноговорящих жителей», — отметил член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков в разговоре с RT.

По его словам, это можно объяснить двумя причинами.

«С одной стороны, американцы в целом, не только темнокожие, очень сильно устали от того насилия, которое исходит в США со стороны правоохранителей. С другой стороны, убийство белым полицейским темнокожего — это всего лишь один из факторов, почему люди хотят выплеснуть свой народный гнев. На волнения влияет ещё и повысившийся уровень безработицы в стране, в целом сложная ситуация из-за пандемии коронавируса», — заявил аналитик.

В свою очередь, политолог Александр Асафов считает, что ситуация вокруг гибели Флойда и вспыхнувшие из-за этого протесты «ярко показывают расслоение населения США, с одной стороны, и негласный расизм — с другой».

При этом аналитики сходятся во мнении, что в целом происходящие события в США, в том числе и попытки властей подавить протесты силой, демонстрируют «двойную логику Вашингтона».

«Те советы, которые американские власти дают другим странам, в частности быть более демократичными, часто не соответствует их внутренней политике. Но Вашингтон это нисколько не беспокоит», — подчеркнул Асафов в беседе с RT.

По словам Судакова, американские власти считают, что «для Америки существует одна правда, а для всех остальных — другая».

«Скажутся на электоральных позициях»

В то время как волна протестов распространялась с одного штата на другой, президент США Дональд Трамп отправился на космодром на мысе Канаверал, чтобы понаблюдать за пуском корабля Crew Dragon компании SpaceX.

Во время своего выступления в Космическом центре имени Джона Кеннеди американский лидер упомянул инцидент с гибелью афроамериканца. Трамп заявил, что смерть Флойда — серьёзная трагедия и что этого не должно было случиться. Однако подчеркнул при этом, что его администрация «всегда будет бороться против насилия, хаоса и беспорядков».

«Мы поддерживаем право людей на проведение мирных демонстраций и слышим их призывы. Но то, что творится сейчас на улицах наших городов, не имеет ничего общего с порядком или правосудием», — заявил глава Белого дома.

Позднее в своём Twitter Трамп разместил запись, в которой фактически одобрил действия Нацгвардии в Миннеаполисе.

«Для решения задачи, с которой не справился мэр-демократ, в Миннеаполис была введена Национальная гвардия. Её следовало направить туда ещё два дня назад, тогда удалось бы избежать такого ущерба и полицейский участок не был бы захвачен и уничтожен. Национальная гвардия не тратит время попусту, а отлично делает свою работу!» — написал глава Белого дома в своём микроблоге.

The National Guard has been released in Minneapolis to do the job that the Democrat Mayor couldn’t do. Should have been used 2 days ago & there would not have been damage & Police Headquarters would not have been taken over & ruined. Great job by the National Guard. No games! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

По мнению Сергея Судакова, Трамп рассчитывает, что ситуация, которая произошла в Миннеаполисе, «может даже сыграть ему на руку».

«Во многом то, что произошло, — это большой минус для демократов, потому что Миннесота является штатом, в котором губернатор — демократ и мэр столицы также представитель Демпартии. Выходит, что именно они допустили произвол полицейских. Это серьёзная репутационная потеря для Демократической партии. И Трамп уже воспользовался этими фактами, обвинив главу Миннеаполиса в бездействии», — пояснил эксперт.

Однако в сложившейся ситуации американский президент «неправильно расставляет акценты», отправляясь смотреть на запуск космического корабля вместо того, чтобы лично решать вопрос с протестами, считает Судаков.

«Понятно, что Трампу, исходя из расстановки политических сил, нет смысла яро поддерживать темнокожих, поскольку эти люди — не его электоральное ядро. Однако такое демонстративное игнорирование происходящего может обернуться против главы Белого дома. Для американцев важно, чтобы их президент был рядом с ними во время трагедий. И тут уже расовая принадлежность не при чём. Ошибки, которые сейчас допускаются штабом Трампа, могут негативно повлиять на его переизбрание», — полагает аналитик.

Президент США Дональд Трамп, Флорида, 30 мая 2020

Reuters

© Jonathan Ernst

Судаков также прогнозирует, что быстро погасить протесты, вспыхнувшие по всей стране, американским властям не удастся.

«Вашингтон не сможет этого сделать, даже если привлечёт ещё больше правоохранителей. Этот гнев, который люди сейчас выплёскивают, будет сохраняться ещё долго. Однако к «беспощадному народному бунту» граждане США сейчас не готовы», — отмечает эксперт.

При этом, как считает Александр Асафов, Трамп понимает, что если перейдёт к инструментам чересчур жёсткого подавления протестов, то получит в ответ волну обвинений, «которые совершенно точно скажутся на его электоральных позициях».

«Ведь его политические оппоненты и без того пытаются подогреть ситуацию. Демократы, в частности кандидат в президенты США Джо Байден, призывают людей продолжать демонстрации. И это уже, конечно, электоральное заявление, поскольку темнокожие являются избирателями, традиционно голосующими за кандидатов от Демократической партии», — заключил эксперт.