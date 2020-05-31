МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

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Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса
  • © Global Look Press

«Считаем неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств — резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей — против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты», — говорится в комментарии.

В ведомстве добавили, что рассматривают распыление полицией Миннеаполиса слезоточивого газа в лицо корреспонденту РИА Новости как проявление необоснованной жестокости.

«Настоятельно призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО должным образом отреагировать на этот произвол», — заявили в МИД России.

Там отметили недопустимость насилия со стороны правоохранительных органов в отношении представителей СМИ при выполнении ими профессиональных обязанностей.

Ранее сообщалось, что после разгона акции протеста в Миннеаполисе полицейские распылили слезоточивый газ в лицо члена съёмочной группы телеканала VICE и корреспондента агентства РИА Новости.

Протесты в ряде штатов США начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний житель Миннеаполиса Джордж Флойд скончался в больнице.

Подробнее — в материале RT.

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