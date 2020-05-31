В Миннеаполисе полиция распылила слезоточивый газ на журналистов
- Reuters
Как передаёт РИА Новости, после разгона протестующих и отъезда представителей правоохранительных органов США журналисты с разрешения полиции остались на территории заправочной станции вместе с владельцами заправки и помогающими её охранять людьми.
Затем к заправке подъехал микроавтобус с полицейскими, которые, «наведя оружие на людей», потребовали, чтобы все вошли в здание заправки.
После чего, несмотря на объяснения журналистов, что они являются представителями СМИ, и показанные удостоверения, двое офицеров применили слезоточивый спрей против члена съёмочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости.
Ранее сообщалось, что полиция и Национальная гвардия США разогнали протест в Миннеаполисе, применив резиновые пули и слезоточивый газ.
Протесты в ряде штатов США начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний житель Миннеаполиса афроамериканец Джордж Флойд скончался в больнице.
Подробнее — в материале RT.