В Миннеаполисе полиция распылила слезоточивый газ на журналистов

В американском Миннеаполисе после разгона акции протеста полицейские распылили слезоточивый газ в лицо корреспондентам телеканала VICE и агентства РИА Новости.

Как передаёт РИА Новости, после разгона протестующих и отъезда представителей правоохранительных органов США журналисты с разрешения полиции остались на территории заправочной станции вместе с владельцами заправки и помогающими её охранять людьми.

Затем к заправке подъехал микроавтобус с полицейскими, которые, «наведя оружие на людей», потребовали, чтобы все вошли в здание заправки.

После чего, несмотря на объяснения журналистов, что они являются представителями СМИ, и показанные удостоверения, двое офицеров применили слезоточивый спрей против члена съёмочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция и Национальная гвардия США разогнали протест в Миннеаполисе, применив резиновые пули и слезоточивый газ.

Протесты в ряде штатов США начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний житель Миннеаполиса афроамериканец Джордж Флойд скончался в больнице.

Подробнее — в материале RT.