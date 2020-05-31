Нацгвардия разогнала протест в Миннеаполисе при помощи газа и резиновых пуль

Полиция и Национальная гвардия разогнали протест в Миннеаполисе, применив резиновые пули и слезоточивый газ.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что несколько сотен человек и около трёх десятков машин двигались по Лейк-стрит, наиболее пострадавшей от беспорядков.

Один из участников протеста был вооружён пистолетом, некоторые несли с собой инструменты для перекусывания замков и вскрытия дверей.

Нацгвардия открыла по колонне протестующих стрельбу резиновыми пулями и выпустила снаряд со слезоточивым газом, в то время как полиция перекрыла улицу.

После этого толпа рассредоточилась по переулкам, гвардейцы и полиция спустя какое-то время начали преследование.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если бы части Национальной гвардии были задействованы в Миннеаполисе два дня назад, то значительного ущерба удалось бы избежать.