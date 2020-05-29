Протестующие подожгли полицейский участок: свыше 500 бойцов Национальной гвардии США направлены в Миннеаполис

Свыше 500 бойцов Национальной гвардии США направлены в американский Миннеаполис. Там уже несколько дней не прекращаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после задержания сотрудниками полиции. В ночь на пятницу, 29 мая, протестующие подожгли полицейский участок. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации.

Свыше 500 бойцов Национальной гвардии США направлены в американский город Миннеаполис, штат Миннесота. Там уже несколько дней продолжаются демонстрации и беспорядки, начавшиеся после того, как после задержания полицией скончался афроамериканец Джордж Флойд. Об этом говорится в заявлении, размещённом в четверг, 28 мая, в Twitter местного подразделения Нацгвардии.

«Мы направили более 500 бойцов в Сент-Пол, Миннеаполис и близлежащие районы. Наша миссия — защита жизни людей, сохранение имущества, а также права на мирные демонстрации. Ключевая задача — обеспечить возможность реагирования пожарных служб на вызовы», — сказано в сообщении.

We have activated more than 500 soldiers to St. Paul, Minneapolis and surrounding communities. Our mission is to protect life, preserve property and the right to peacefully demonstrate. A key objective is to ensure fire departments are able to respond to calls. — MN National Guard (@MNNationalGuard) May 29, 2020

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ размещён на официальном сайте мэрии. В документе сказано, что введение режима ЧС даст возможность властям использовать дополнительные средства для обеспечения безопасности граждан. Руководство города может обратиться за помощью к властям соседних городов штата Миннесота и к федеральному правительству. Режим ЧС вводится на 72 часа, однако городской совет может изменить сроки.

Немного ранее президент США Дональд Трамп в своём Twitter отметил необходимость отправки сил Нацгвардии в Миннеаполис.

«Не могу оставаться в стороне и смотреть на то, что происходит с великим американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие лидерства. Или этот слабый леворадикальный мэр Джейкоб Фрей соберётся и возьмёт город под контроль, или я направлю туда Национальную гвардию и сделаю всё как надо», — написал глава Белого дома.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Отметим, что публикация американского президента была разбита на две записи. При этом вторая часть помечена как сообщение, нарушающее правила компании «в отношении героизации насилия». Администрация сервиса микроблогов Twitter решила не удалять твит президента, поскольку он может представлять собой «предмет общественного интереса».

«Эти бандиты позорят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Только что поговорил с губернатором (Миннесоты. — RT) Тимом Вальцем и сказал, что военные окажут ему полную поддержку. Если возникнут какие-либо сложности, мы возьмём контроль в свои руки. Когда начинается мародёрство, начинается и стрельба. Спасибо!» — говорится во второй части сообщения президента США.

Протесты в Миннеаполисе продолжаются уже несколько дней. За это время погиб по меньшей мере один человек, десятки магазинов были разграблены или сожжены.

В ночь на пятницу участники акции окружили полицейский участок. Правоохранители попытались разогнать толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, однако протестующие смогли прорваться к зданию и поджечь его. Полицейских смогли эвакуировать с крыши на вертолёте, никто из них не пострадал, сообщает телеканал Fox News.

Очевидцы в соцсетях демонстрируют фото охваченного огнём здания полиции.

This is not a movie. This is America. Please pray for Minneapolis and St. Paul. #Minneapolisprotestspic.twitter.com/pge9NfiGqe — Joseph Brown (@JBrown3802) May 29, 2020

Беспорядки начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний местный житель Джордж Флойд скончался в больнице.

В сети было распространено видео, на котором один из правоохранителей прижал шею Флойда коленом, когда тот уже лежал на земле. Мужчина неоднократно жаловался, что ему нечем дышать, после чего потерял сознание.

Видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе

После того как данная информация получила широкое распространение в сети, в городе прошли акции протеста. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР.

Департамент полиции Миннеаполиса 27 мая уволил полицейских, которые участвовали в задержании. Начальник полиции города, Медариа Аррадондо, выразил соболезнования семье и близким Флойда.

Волна протестов перекинулась и на другие регионы страны. Так, 28 мая беспорядки произошли в городе Луисвилл, штат Кентукки. Участники требовали справедливого расследования смерти афроамериканки Брионны Тейлор, которую в марте этого года застрелили полицейские. Об этом сообщает газета Louisville Courier Journal. В беспорядках участвовали несколько сотен человек, в результате был разбит ряд магазинных витрин. Семь человек получили ранения. Полиция применяла слезоточивый газ для разгона протестующих.

Как отмечает издание, 26-летняя Брионна Тейлор скончалась утром 13 марта в своей квартире после того, как полицейские во время обыска выстрелили в неё восемь раз. Сообщается, что правоохранители расследовали дело о наркотиках, однако сама девушка не была одним из его фигурантов. Полиция открыла огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, решивший, что в их дом забрались грабители.