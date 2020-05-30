Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата

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Власти американской Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками. Такое заявление сделал губернатор штата Тим Уолз.
Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата
  • Reuters

«Подобные меры не принимались за всю 164-летнюю историю Национальной гвардии Миннесоты», — сказал он во время выступления, которое транслировал ABC.

В связи с ситуацией власти ввели в городе режим ЧС, а губернатор принял решение о привлечении бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка.

Также мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении комендантского часа в городе.

Протесты начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний местный житель Джордж Флойд скончался в больнице.

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