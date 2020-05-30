Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата
- Reuters
«Подобные меры не принимались за всю 164-летнюю историю Национальной гвардии Миннесоты», — сказал он во время выступления, которое транслировал ABC.
JUST IN: Minnesota Gov. Tim Walz announces he is authorizing "full mobilization" of the state's National Guard.— ABC News (@ABC) May 30, 2020
Walz calls it "an action that has never been taken in the 164 year history of the Minnesota National Guard." https://t.co/3y4sSbgNUTpic.twitter.com/nAwsh0T1ge
В связи с ситуацией власти ввели в городе режим ЧС, а губернатор принял решение о привлечении бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка.
Также мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении комендантского часа в городе.
Протесты начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний местный житель Джордж Флойд скончался в больнице.