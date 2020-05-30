Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата

Власти американской Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками. Такое заявление сделал губернатор штата Тим Уолз.

«Подобные меры не принимались за всю 164-летнюю историю Национальной гвардии Миннесоты», — сказал он во время выступления, которое транслировал ABC.

JUST IN: Minnesota Gov. Tim Walz announces he is authorizing "full mobilization" of the state's National Guard.



Walz calls it "an action that has never been taken in the 164 year history of the Minnesota National Guard." https://t.co/3y4sSbgNUTpic.twitter.com/nAwsh0T1ge — ABC News (@ABC) May 30, 2020

В связи с ситуацией власти ввели в городе режим ЧС, а губернатор принял решение о привлечении бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка.

Также мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении комендантского часа в городе.

Протесты начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний местный житель Джордж Флойд скончался в больнице.