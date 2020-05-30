Мэр Миннеаполиса объявил о введении комендантского часа

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении комендантского часа в городе, где после смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались беспорядки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение мэра.

Отмечается, что комендантский час будет действовать с 20:00 пятницы по местному времени до 6:00 субботы, а также в то же время в ночь воскресенья.

Также сообщается, что исключение будет сделано для правоохранительных органов, нацгвардии и оперативных служб, а также для бездомных и для тех, кто «вынужден бежать от опасности».

Ранее стало известно, что МИД России призывает США тщательно расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.