Мэр Миннеаполиса объявил о введении комендантского часа

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Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении комендантского часа в городе, где после смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались беспорядки.
Мэр Миннеаполиса объявил о введении комендантского часа
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение мэра.

Отмечается, что комендантский час будет действовать с 20:00 пятницы по местному времени до 6:00 субботы, а также в то же время в ночь воскресенья.

Также сообщается, что исключение будет сделано для правоохранительных органов, нацгвардии и оперативных служб, а также для бездомных и для тех, кто «вынужден бежать от опасности».

Ранее стало известно, что МИД России призывает США тщательно расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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