МИД России призвал США расследовать убийство афроамериканца Флойда
- Reuters
«Не могли не обратить внимание на чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в США после убийства сотрудниками полиции 25 мая в городе Миннеаполис, штат Миннесота, американского гражданина, афроамериканца Джорджа Флойда», — говорится в сообщении.
Дипломаты напомнили, что при задержании Флойд «был задушен на глазах у многочисленных прохожих», а видеозапись инцидента «со всей очевидностью свидетельствует, что речь идёт о жестоком убийстве».
Как заявили в МИД, Вашингтон из года в год отказывается расширять свои международно-правовые обязательства в гуманитарной сфере, по-прежнему не участвует в большинстве основных международных договоров по правам человека, продолжает игнорировать рекомендации правозащитных организаций, сознательно ведёт дело к свёртыванию своего участия в профильных международных и универсальных структурах.
В пример дипломаты привели выход США из Совета ООН по правам человека.
«Призываем американские власти принять реальные и действенные меры по исправлению сложившейся ситуации, вернуться к добросовестному выполнению международных обязательств, привести национальное законодательство в соответствие с базовыми принципами ООН по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия. И, конечно, тщательно расследовать убийство Джорджа Флойда», — добавили в министерстве.
Ранее власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС, а губернатор Тим Уолз принял решение о привлечении бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка в связи с протестами, которые начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний местный житель Джордж Флойд скончался в больнице.
Подробнее — в материале RT.