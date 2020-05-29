МИД России призвал США расследовать убийство афроамериканца Флойда

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МИД России призывает США тщательно расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
МИД России призвал США расследовать убийство афроамериканца Флойда
  • Reuters

«Не могли не обратить внимание на чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в США после убийства сотрудниками полиции 25 мая в городе Миннеаполис, штат Миннесота, американского гражданина, афроамериканца Джорджа Флойда», — говорится в сообщении.

Дипломаты напомнили, что при задержании Флойд «был задушен на глазах у многочисленных прохожих», а видеозапись инцидента «со всей очевидностью свидетельствует, что речь идёт о жестоком убийстве».

Как заявили в МИД, Вашингтон из года в год отказывается расширять свои международно-правовые обязательства в гуманитарной сфере, по-прежнему не участвует в большинстве основных международных договоров по правам человека, продолжает игнорировать рекомендации правозащитных организаций, сознательно ведёт дело к свёртыванию своего участия в профильных международных и универсальных структурах.

В пример дипломаты привели выход США из Совета ООН по правам человека.

«Призываем американские власти принять реальные и действенные меры по исправлению сложившейся ситуации, вернуться к добросовестному выполнению международных обязательств, привести национальное законодательство в соответствие с базовыми принципами ООН по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия. И, конечно, тщательно расследовать убийство Джорджа Флойда», — добавили в министерстве.

Ранее власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС, а губернатор Тим Уолз принял решение о привлечении бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка в связи с протестами, которые начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний местный житель Джордж Флойд скончался в больнице.

Подробнее — в материале RT.

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