В Миннесоте решили задействовать Национальную гвардию из-за беспорядков
- Reuters
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Я принял решение ответить на просьбу наших местных лидеров о помощи Национальной гвардии Миннесоты для защиты мирных демонстрантов, соседей и малых предприятий в штате», — написал он.
В американском городе Миннеаполисе, который располагается в Миннесоте, уже двое суток проходят протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции. Мирные демонстрации перерастают в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.
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