В Миннесоте решили задействовать Национальную гвардию из-за беспорядков

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Губернатор штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка в связи с разгоревшимися в регионе беспорядками из-за смерти афроамериканца.
В Миннесоте решили задействовать Национальную гвардию из-за беспорядков
  • Reuters

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я принял решение ответить на просьбу наших местных лидеров о помощи Национальной гвардии Миннесоты для защиты мирных демонстрантов, соседей и малых предприятий в штате», — написал он.

В американском городе Миннеаполисе, который располагается в Миннесоте, уже двое суток проходят протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции. Мирные демонстрации перерастают в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. 

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