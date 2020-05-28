Трамп прокомментировал расследование смерти афроамериканца при задержании полицией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование смерти афроамериканца в ходе задержания полицией в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Об этом он написал в Twitter.

«Согласно моему распоряжению ФБР и Министерство юстиции основательно расследуют очень печальную и трагическую смерть Джорджа Флойда в Миннесоте. Я просил ускорить это расследование и очень высоко оцениваю всю работу, проделанную местными правоохранительными органами. Я искренне сочувствую семье и друзьям Джорджа. Правосудие свершится!» — написал Трамп.

На видео, появившихся в соцсетях, показано задержание Флойда. Он лежит на земле в наручниках, а один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом.

Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать. Позднее стало известно, что задержанный скончался.

Как отмечается, после произошедшего в городе прошли акции протеста, демонстранты повредили несколько полицейских автомобилей и витрины магазинов.

По данным Sky News, произошли столкновения протестующих с полицейскими.