Трамп прокомментировал расследование смерти афроамериканца при задержании полицией
- Reuters
Об этом он написал в Twitter.
«Согласно моему распоряжению ФБР и Министерство юстиции основательно расследуют очень печальную и трагическую смерть Джорджа Флойда в Миннесоте. Я просил ускорить это расследование и очень высоко оцениваю всю работу, проделанную местными правоохранительными органами. Я искренне сочувствую семье и друзьям Джорджа. Правосудие свершится!» — написал Трамп.
На видео, появившихся в соцсетях, показано задержание Флойда. Он лежит на земле в наручниках, а один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом.
Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать. Позднее стало известно, что задержанный скончался.
Как отмечается, после произошедшего в городе прошли акции протеста, демонстранты повредили несколько полицейских автомобилей и витрины магазинов.
По данным Sky News, произошли столкновения протестующих с полицейскими.
Protesters have clashed with police in Minneapolis, Minnesota following the death of an unarmed black man in police custody.— SkyNews (@SkyNews) May 28, 2020
The man had pleaded he could not breathe as a white officer kneeled on his neck during an arrest.
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