В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл режим чрезвычайной ситуации в городе на фоне беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает Star Tribune со ссылкой на указ.

Уточняется, что чрезвычайное положение в городе может продлиться 72 часа, то есть до вечера 31 мая, если его не отменят специальным указом раньше.

Отмечается, что введение режима ЧС позволяет властям использовать дополнительные средства для обеспечения безопасности горожан.

Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка в связи с разгоревшимися в регионе беспорядками.

В американском городе Миннеаполисе, который располагается в Миннесоте, уже двое суток проходят протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции. Мирные демонстрации перерастают в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.