Прокурор Миннесоты призвала протестующих прекратить беспорядки

Федеральный прокурор по американскому штату Миннесота Эрика Макдональд призвала протестующих прекратить беспорядки, которые разгорелись в регионе из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает CNN.

«Мирные протесты всегда уместны, это краеугольный камень нашей системы правосудия. Люди имеют право высказывать своё мнение, говорить о своих чувствах и мирно протестовать, однако беспорядки, вандализм и причинение вреда людям должны прекратиться», — сказала она.

Она отметила, что жителям Миннесоты необходимо «сплотиться и прекратить погромы».

Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка в связи с разгоревшимися в регионе беспорядками.

В американском городе Миннеаполисе, который располагается в Миннесоте, уже двое суток проходят протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции. Мирные демонстрации перерастают в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.