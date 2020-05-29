Прокурор Миннесоты призвала протестующих прекратить беспорядки

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Федеральный прокурор по американскому штату Миннесота Эрика Макдональд призвала протестующих прекратить беспорядки, которые разгорелись в регионе из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Прокурор Миннесоты призвала протестующих прекратить беспорядки
  • Reuters

Об этом сообщает CNN.

«Мирные протесты всегда уместны, это краеугольный камень нашей системы правосудия. Люди имеют право высказывать своё мнение, говорить о своих чувствах и мирно протестовать, однако беспорядки, вандализм и причинение вреда людям должны прекратиться», — сказала она.

Она отметила, что жителям Миннесоты необходимо «сплотиться и прекратить погромы».

Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка в связи с разгоревшимися в регионе беспорядками.

В американском городе Миннеаполисе, который располагается в Миннесоте, уже двое суток проходят протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции. Мирные демонстрации перерастают в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. 

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