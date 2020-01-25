Зеленский назвал популярным чтивом стенограмму его беседы с Трампом
Зеленский, в частности, подчеркнул, что на него «очень сложно» давить.
«Я в своей жизни о давлении слышал только от своей бабушки, которая жила с нами. Я вообще жил с двумя бабушками и всё время мерил им давление. Я, в принципе, давление по поводу себя слышал в юности, и только ссылаясь вот к таким историям», — пошутил он.
Он также отметил, что для Украины и США важны только экономические и геополитические отношения.
«Я понимал, что там после нашего звонка вытягивается какая-то история. Я делал всё, чтобы Украину не втягивали в этот политический вопрос, потому что между странами, уважающими друг друга независимо от национальности, вероисповедания и ширины, важности, ядерности или безъядерности, важны отношения только экономические и геополитические», — пояснил украинский президент.
При этом, по его словам, в украинско-американских отношениях «всё нормально» и сотрудничество между странами нужно продолжать развивать, а не ухудшать.
«Весь текст разговора, насколько я знаю, все читали... Это популярное чтиво, я так понимаю, что Соединённые Штаты могли бы это как бестселлер потом продать — и продадут! Они на всём делают деньги», — добавил Зеленский.
Ранее сенат США одобрил процедуру проведения процесса в рамках импичмента Трампа, которого обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого украинский президент пообещал, что новый генеральный прокурор Украины изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
В октябре Зеленский заявил, что не видит коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе Трампа о расследовании в отношении Байдена и его сына.