Зеленский назвал популярным чтивом стенограмму его беседы с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью израильскому «9 каналу» оценил ситуацию вокруг публикации стенограммы его телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом и последовавшей в США процедурой импичмента.

Зеленский, в частности, подчеркнул, что на него «очень сложно» давить.

«Я в своей жизни о давлении слышал только от своей бабушки, которая жила с нами. Я вообще жил с двумя бабушками и всё время мерил им давление. Я, в принципе, давление по поводу себя слышал в юности, и только ссылаясь вот к таким историям», — пошутил он.

Он также отметил, что для Украины и США важны только экономические и геополитические отношения.

«Я понимал, что там после нашего звонка вытягивается какая-то история. Я делал всё, чтобы Украину не втягивали в этот политический вопрос, потому что между странами, уважающими друг друга независимо от национальности, вероисповедания и ширины, важности, ядерности или безъядерности, важны отношения только экономические и геополитические», — пояснил украинский президент.

При этом, по его словам, в украинско-американских отношениях «всё нормально» и сотрудничество между странами нужно продолжать развивать, а не ухудшать.

«Весь текст разговора, насколько я знаю, все читали... Это популярное чтиво, я так понимаю, что Соединённые Штаты могли бы это как бестселлер потом продать — и продадут! Они на всём делают деньги», — добавил Зеленский.

Ранее сенат США одобрил процедуру проведения процесса в рамках импичмента Трампа, которого обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого украинский президент пообещал, что новый генеральный прокурор Украины изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В октябре Зеленский заявил, что не видит коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе Трампа о расследовании в отношении Байдена и его сына.