Сенат США одобрил процедуру проведения процесса над Трампом

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Сенат США в ходе голосования принял процедуру проведения процесса над президентом Дональдом Трампом.
Сенат США одобрил процедуру проведения процесса над Трампом
  • Reuters

Как сообщает The New York Times, 53 республиканца поддержали предложенные правила, в то время как 47 демократов высказались против.

Согласно принятой резолюции, которая была предложена спикером Митчем Макконнелом, прения сторон начнутся в 13:00 (21:00 мск) — стороне обвинения, а затем стороне защиты дадут по две сессии сената (24 часа чистого времени).

После этого у сенаторов будет в общей сложности 16 часов для того, чтобы задать вопросы сторонам, которым, в свою очередь, затем дадут ещё четыре часа на прения.

Вопросы сенаторы могут задавать только в письменном виде через судью Джона Робертса.

Вопросы вызова свидетелей или внесения дополнительных документов будут решаться путём голосования в сенате. Перед выступлением свидетели должны будут дать письменные показания под присягой.

Ранее сторона обвинения по импичменту американского лидера Дональда Трампа заявила о неоспоримости фактов злоупотребления властью со стороны президента. Действия Трампа, по их версии, поставили под угрозу национальную безопасность, неприкосновенность выборов и демократии в США.

Трамп «категорически и однозначно» отрицает обвинения по двум статьям импичмента.

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