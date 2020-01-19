Обвинители заявили о неоспоримости фактов по импичменту Трампа

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Сторона обвинения по импичменту американского лидера Дональда Трампа заявила о неоспоримости фактов злоупотреблений властью со стороны президента.
Обвинители заявили о неоспоримости фактов по импичменту Трампа
  • globallookpress.com

«Дело в отношении президента Соединённых Штатов является простым, факты неоспоримы, а доказательства ошеломляют: президент Трамп злоупотреблял предоставленными ему властными полномочиями и подстрекал к вмешательству извне в наши выборы для своей личной политической выгоды, — приводит ТАСС отрывок из меморандума семерых обвинителей, которые будут представлять палату представителей на судебном процессе.

Действия Трампа, по их версии, поставили под угрозу национальную безопасность, неприкосновенность выборов и демократии в США.

«Президент, попавшись с поличным, попытался замять дело путем создания препятствий расследованию, которое проводила палата представителей в отношении его злоупотреблений», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Трамп «категорически и однозначно» отрицает обвинения по двум статьям импичмента.

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