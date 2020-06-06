Свыше 10 тысяч задержанных: как проходят протесты в США из-за гибели афроамериканца Флойда

В США не утихают протесты, начавшиеся после смерти во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда. При этом для обеспечения «порядка» полицейские нередко прибегают к силовым методам. В ряде случаев власти уже признали, что жёсткие действия правоохранителей были неоправданны: несколько полицейских были уволены или же временно отстранены от исполнения обязанностей.

В Соединённых Штатах Америки продолжаются митинги и беспорядки, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. При этом для обеспечения «порядка» во время гражданских акций против чрезмерной жестокости сотрудников правоохранительных органов полиция нередко прибегает к силовым методам.

Так, в Баффало, штат Нью-Йорк, пострадал 75-летний мужчина — его сбили с ног двое полицейских. После падения у пострадавшего пошла кровь, но ни один из десятка служителей правопорядка не попытался оказать ему помощь. При этом в отчёте городского департамента полиции говорилось, что мужчина якобы споткнулся и упал. Однако появившаяся в соцсетях видеозапись свидетельствует об обратном.

«Сегодня вечером после столкновений между двумя отдельными группами протестующих, участвующих в незаконной демонстрации после начала комендантского часа, два офицера полиции Баффало сбили с ног 75-летнего мужчину. Состояние пострадавшего стабильное, но тяжёлое», — написал мэр города Байрон Браун.

В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что необходимо провести расследование инцидента, а до его окончания оба полицейских должны быть отстранены от исполнения обязанностей.

Впоследствии полицейские действительно были отстранены.

Кроме того, в городе Тампа-Бэй полицейские применили против демонстрантов перцовый газ. По словам стражей порядка, протестующие вынудили их применить силовые методы, поскольку толпа пыталась помешать им арестовать девушку, которая замахнулась на полицейских зонтом.

In Tampa Bay a woman got pepper sprayed. For asking the police to get off her friend’s neck. HIS NECK. Utterly horrifying. No excuse for this. None. Ever.



pic.twitter.com/sq1SRrVP8g — Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 5, 2020

Ранее в Атланте полицейские остановили автомобиль, в котором находились двое темнокожих студентов — молодой мужчина и девушка. Им в жёсткой форме приказали покинуть транспортное средство. Однако молодые люди промедлили со своими действиями, в результате чего полицейские выстрелили в них из электрошокеров, после чего произвели задержание.

В дальнейшем двоих полицейских уволили, ещё четверо отстранены до окончания расследования произошедшего. В отношении всех шестерых заведены уголовные дела. Добавим, что девушке и молодому человеку в итоге не предъявили никаких обвинений.

За время протестных акций, которые состоялись уже более чем в 500 городах США, были арестованы свыше 10 тыс. человек. Как сообщает Associated Press, более 25% задержаний пришлись на Лос-Анджелес.

Напомним, что 25 мая задержанный полицейскими в Миннеаполисе 46-летний местный житель Джордж Флойд скончался в больнице. Изначально в полиции заявили, что после того, как их сотрудники надели на мужчину наручники, заметили, что тому «требуется срочная медицинская помощь». Однако в сети было распространено видео, на котором видно, как один из правоохранителей прижал шею Флойда коленом, когда тот уже лежал на земле. Мужчина неоднократно жаловался, что ему нечем дышать, после чего потерял сознание.

Инцидент вызвал широкий резонанс в американском обществе, протесты, перетекавшие в беспорядки и столкновения с полицией, стали происходить по всей стране. Ситуация не нормализовалась даже после увольнения четырёх полицейских, участвовавших в задержании, а также после предъявления обвинений в убийстве одному из них — Дереку Шовину, который придавил шею Флойду.

В четверг, 4 июня, церемонии прощания с 46-летним мужчиной прошли в Нью-Йорке и Миннеаполисе. Также гражданские панихиды состоятся в городе Райфорд и в Хьюстоне, где и будут проведены похороны.

Вместе с тем власти города договорились с департаментом по правам человека штата Миннесота о том, что отныне полицейские не будут принимать удушающие приёмы при задержаниях. Кроме того, они обязаны будут пресекать попытки коллег неоправданно использовать силовые методы. Вдобавок теперь для любого применения спецсредств для контроля толпы (дубинки, слезоточивый газ, резиновые пули и т.д.) потребуется разрешение со стороны шефа полиции или его заместителя.

Добавим, что на фоне протестных демонстраций по всей Америке в Вашингтоне часть улицы перед Белым домом переименовали в Black Lives Matter Plaza. Таким образом, власти города увековечили название движения, выступающего против насилия в отношении чернокожего населения. Соответствующее видео с демонстрацией нового дорожного указателя опубликовала мэр города Мюриэл Боузер.

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020

Помимо этого, президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что события, последовавшие за гибелью афроамериканца, должны будут положительно сказаться на гражданском обществе Америки. По словам главы Белого дома, любой американец вне зависимости от расовой принадлежности, цвета кожи, пола или вероисповедания должен иметь право на одинаковое отношение со стороны сотрудника правоохранительных органов.

«Все мы видели, что случилось на прошлой неделе. Мы не можем позволить, чтобы такое происходило. Надеюсь, Джордж сейчас смотрит на нас с небес и говорит, что в нашей стране происходит нечто великое. Для него это великий день. Это великий день для всех. Это великий, великий день с точки зрения равенства», — заявил Трамп.

Также обратим внимание, что американские власти накануне попытались вновь обратиться к излюбленной в последние годы теме «иностранного вмешательства». Как заявил генпрокурор Уильям Барр, «иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие».

В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон опять пытается «объяснить внутренние проблемы внешними факторами».

«Это неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на «иностранное вмешательство», — сказала она РИА Новости.

Позицию американского Минюста также не поддержали в Facebook, крупнейшей в мире социальной сети. Как заявил глава отдела кибербезопасности компании Натаниэль Глейхер, на данный момент нет никаких свидетельств иностранного вмешательства в протесты.

«Мы хотели бы предостеречь людей от того, чтобы они делали выводы, не основанные на очевидных свидетельствах иностранного вмешательства», — сказал он журналистам.