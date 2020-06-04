Захарова оценила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в беседе с РИА Новости заявление американского генпрокурора Уильяма Барра о протестах в США.
Захарова оценила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты
  • РИА Новости

Барр заявил, что «иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие».

Захарова отметила, что это «очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами», а также «неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на «иностранное вмешательство».

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к независимому расследованию столкновений правоохранительных органов США с демонстрантами, в результате которых пострадали люди.

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