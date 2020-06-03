В ООН призвали расследовать стычки властей США и протестующих

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к независимому расследованию столкновений правоохранительных органов США с демонстрантами, в результате которых пострадали люди.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Бачелет.

«Как я сказала ранее, насилие, мародёрство и разрушение собственности и всего, что есть по соседству, не решит проблему полицейской жестокости и дискриминации. Я вновь призываю протестующих выражать их требования справедливости мирным путём, а полицию — проявлять исключительную осторожность», — заявила она.

Вместе с тем Бачелет призывает к «независимому, беспристрастному и прозрачному расследованию» всех действий властей и протестующих, которые привели к смертям или ранениям.

Ранее СМИ сообщали, что не менее 9,3 тыс. человек были задержаны в США с начала протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в результате действий полицейских.