В ООН призвали расследовать стычки властей США и протестующих
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Бачелет.
«Как я сказала ранее, насилие, мародёрство и разрушение собственности и всего, что есть по соседству, не решит проблему полицейской жестокости и дискриминации. Я вновь призываю протестующих выражать их требования справедливости мирным путём, а полицию — проявлять исключительную осторожность», — заявила она.
Вместе с тем Бачелет призывает к «независимому, беспристрастному и прозрачному расследованию» всех действий властей и протестующих, которые привели к смертям или ранениям.
Ранее СМИ сообщали, что не менее 9,3 тыс. человек были задержаны в США с начала протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в результате действий полицейских.