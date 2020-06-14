«Успокоить толпу»: к чему могут привести призывы упразднить полицию в США

В некоторых регионах США выступили с инициативой упразднить полицию на фоне протестов, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. В частности, городской совет Миннеаполиса уже принял резолюцию, согласно которой будет разработана «новая модель укрепления общественной безопасности». А в Сиэтле активисты создали зону, «свободную от полиции». По мнению экспертов, подобные шаги направлены на снижение напряжённости в обществе. В то же время аналитики отмечают, что упразднение правоохранительных органов и передача их обязанностей «альтернативным структурам» может привести к росту преступности в Соединённых Штатах.

Городской совет Миннеаполиса (штат Миннесота) фактически объявил о намерении распустить городскую полицию в её нынешнем виде, единогласно приняв резолюцию о внедрении «новой модели укрепления общественной безопасности». Согласно документу, в рамках реализации этой инициативы будет сформирована рабочая группа, в состав которой «войдут специалисты Управления профилактики насилия, Департамента защиты гражданских прав, Канцелярии координатора города».

«Группа будет взаимодействовать с рабочей группой 911 (по вопросам работы службы. — RT)», — говорится в документе.

За основу новой модели предлагается взять «наработки и вклад» Комиссии по надзору за действиями полиции, Управления профилактики насилия и ряда других организаций. Отмечается также, что на переходном этапе резолюция предполагает «поддержку альтернатив полицейской работе».

При этом рабочая группа должна будет подготовить рекомендации, продвигающие стратегии, «которые помогут осуществить переход функций Полицейского департамента Миннеаполиса альтернативным структурам, обеспечивающим более подходящее реагирование на обращения общественности за помощью».

В резолюции уточняется, что рабочая группа должна будет «определить ресурсы», необходимые «городским департаментам, а также иным агентствам и общественным партнёрам для выполнения этой работы в период формирования новой системы общественной безопасности».

В свою очередь, в Сиэтле (штат Вашингтон) власти города уже потеряли контроль над несколькими кварталами, жители которых захватили полицейские участки и создали автономную зону «Кэпитол Хилл» — своего рода коммуну, которую назвали «экспериментальным участком мира, свободного от полиции».

«Цель этой зоны — на собственном примере показать миру, что мы в силах поддерживать порядок и без нынешней полицейской системы. Мы не испытываем необходимости в том, чтобы после каждого сообщения о проблеме в службу 911 у нас на пороге появлялся вооружённый человек», — приводит слова обитателя коммуны Марка Генри телеканал Al Jazeera.

Полицейский участок в Миннеаполисе

Reuters

© Carlos Barria

«Не может быть эффективной системой»

Дискуссия об упразднении полиции в её нынешнем виде развернулась в США во время массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного правоохранителями. Напомним, 25 мая он скончался в больнице Миннеаполиса после того, как один из полицейских во время задержания прижал мужчину коленом к земле, сильно надавив на область шеи.

Несмотря на то что всех четырёх силовиков, участвовавших в задержании Флойда, уволили, а полицейскому, который применил силовой приём к задержанному, предъявили обвинение в убийстве, манифестации не прекратились. Демонстранты требуют привлечь правоохранительные органы к более серьёзной ответственности.

Вместе с тем, как считает член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков, инициативы по расформированию полиции, о которых сейчас говорят в США, «являются временным явлением» и направлены лишь на то, «чтобы успокоить толпу».

«Такие разговоры призваны хотя бы на короткое время убрать тот накал в обществе, который был вызван смертью афроамериканца после задержания. Речь на самом деле идёт о том, чтобы уменьшить агрессию протестующих, а вовсе не о распространении по США дружинных патрулей», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Однако даже если в каких-то штатах инициатива по созданию органов, на общественных началах контролирующих безопасность, и будет реализована, «ситуацию с насилием это не изменит», более того, в конечном итоге всё это приведёт к ухудшению ситуации с преступностью, полагает Судаков.

«Те группы, которые будут контролировать и патрулировать районы штата, в любом случае станут вести себя достаточно жёстко из-за высокого уровня преступности в США. При этом если на первом этапе ещё можно допустить определённое снижение криминогенной обстановки, то рано или поздно всё вернётся на круги своя. Более того, количество случаев преступности, наоборот, увеличится, поскольку профессиональный институт будет упразднён», — отметил аналитик.

А в крупных городах, по мнению Судакова, функционирование такого рода структур вместо полиции и вовсе невозможно.

«Представьте, каким образом будет контролироваться уровень преступности такого мегаполиса как, например, Нью-Йорк? Там схема с общественным или альтернативным контролем вместо полиции точно работать не будет», — уверен эксперт.

Полицейские США

Reuters

© Idris Solomon

Судаков также подчеркнул, что в целом система, когда каждый штат США сам решает, «как будет себя защищать», является неэффективной.

«Надо сказать, что такая разрозненность действий в разных административных единицах Соединённых Штатов — это, мягко говоря, не самая рабочая система», — констатировал аналитик.

В свою очередь, член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов уверен, что контроль за безопасностью граждан не может ограничиваться деятельностью какой-то группы, сотрудники которой представляют ряд других ведомств.

«Не может быть эффективной система контроля за уровнем преступности без функции оперативно-разыскной деятельности, без прав задержания, арестов и прочих функций правоохранителей. Я вообще не представляю, как американцы могут обходиться без полиции, учитывая, что криминальные кварталы нуждаются в постоянном патрулировании», — заявил он в беседе с RT.

«Демонтируется основополагающий принцип»

При этом эксперты подчёркивают, что жертвами полицейской системы США являются не только местные жители, но и сами сотрудники правоохранительных органов.

Так, майор полиции города Талса (штат Оклахома) Трэвис Йейтс в интервью RT рассказал, что правоохранители часто оказываются в затруднительном положении из-за противоречий между должностными инструкциями.

«Существует серьёзный дисбаланс между тем, что нам (полицейским. — RT) можно делать, а что нельзя. В ходе пандемии коронавируса от нас требовалось задерживать мамочек, гуляющих в парках с детьми. А теперь речь уже о массовых беспорядках, и мы то не должны никого задерживать, то решаемся на задержание и получаем жалобу», — заявил Йейтс.

По его словам, ситуацию обостряет и то, что полицейские в Соединённых Штатах опасаются говорить о проблемах в системе правоохранительных органов из-за постоянных нападок со стороны общества и мейнстримных СМИ.

«Мне кажется, что представители правоохранительных органов очень забиты и напуганы. Взять хотя бы мою ситуацию: я открыто высказался, приведя данные исследований, и мою репутацию, наработанную за 27 лет труда, полностью уничтожили», — отметил майор, напомнив, что местное СМИ в угоду мейнстримной повестке вырвало его слова из контекста и обвинило его в призывах стрелять в людей.

Йейтс также добавил, что правоохранители «с этим страхом выходят на улицы, где им приходится сталкиваться с разными людьми».

«Иногда они дерутся, совершают преступления, и нам приходится вступать с ними в контакт и порой, к сожалению, применять силу», — сказал сотрудник полиции, подчеркнув что ненадлежащее поведение одного человека сейчас бросает тень на сотрудников полиции в целом.

В своей колонке для RT Йейтс также пишет, что если раньше он отговаривал полицейских, желающих покинуть правоохранительные органы США, то теперь он их в этом поддерживает. По мнению майора, в будущем в адрес сотрудников правоохранительных органов будет «ещё больше угроз, обвинений в расизме и лжи».

«Всё, Америка. Ты это наконец-то сделала. Вам не придётся отменять полицию — нас и без того уже не будет», — констатирует Йейтс.

Как полагает Александр Михайлов, в настоящее время в США наблюдается тенденция к подрыву прав самих полицейских.

«Митингами, манифестациями, потворствованием неправомерных действий темнокожего населения в США демонтируется такой основополагающий принцип как равенство всех перед законом. Американцы попросту заигрались в игры, связанные с демократией и защитой прав меньшинств. Полицейский нарушил закон — он понесёт за это ответственность, но в США в итоге обвинили все правоохранительные органы, забыв о том, что закон направлен против преступления, совершённого конкретным лицом. Тут не может быть коллективной ответственности», — заявил эксперт.

Протесты после гибели Джорджа Флойда

Reuters

© Lindsey Wasson

По мнению Михайлова, если полицию действительно упразднят, чему потворствуют сегодня и конгрессмены, и политическая среда, уровень преступности в США резко возрастёт.

«И в этой ситуации та часть населения, которая во время протестных акций ощутила, что поймала «бога за бороду», та маргинальная среда, которая никогда и нигде не работала, а занималась грабежами и насилием, именно она в этом случае будет определять правила игры во всех США», — заключил эксперт.