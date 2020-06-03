Предвыборные разгоны: удастся ли Джо Байдену увеличить шансы на избрание на фоне волнений в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действия администрации Дональда Трампа на фоне протестных акций в стране. В ответ Трамп назвал Байдена слабым политиком, который за 40 лет «ничего не сделал». В Соединённых Штатах уже больше недели продолжаются демонстрации против полицейской жестокости на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания. Протесты в ряде городов переросли в беспорядки и погромы. Эксперты считают, что Демпартия хочет выставить Дональда Трампа неэффективным руководителем и спровоцировать его на применение силы.

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден выступил с публичным обращением, в котором осудил действия Дональда Трампа в ходе продолжающихся в стране беспорядков.

Байден заявил, что Соединённым Штатам нужен лидер, и пообещал в случае своего избрания не «раздувать пламя ненависти».

Выступление Байдена состоялось в Филадельфии, где протесты против полицейского произвола переросли в погромы и ожесточённые массовые беспорядки.

В своём выступлении он обратил внимание на выступление Трампа в церкви рядом с Белым домом. При этом выступавших там протестующих он назвал «мирными».

«Когда мирных демонстрантов по приказу президента разгоняют от порога народного дома, Белого дома, с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат, чтобы организовать фотосессию у благородной церкви, можно простить нас за убеждение, что президента больше интересует власть, чем принципы», — сказал Джо Байден.

Это стало первым за последние несколько месяцев публичным выступлением бывшего вице-президента за пределами его родного штата Делавер, где он находился в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Джо Байден будет использовать ситуацию с беспорядками как возможность выставить Дональда Трампа некомпетентным и при этом авторитарным президентом, отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Несомненно, сложившаяся ситуация играет на руку демократам — сейчас они связывают внутреннюю плачевную ситуацию в США с деятельностью администрации Трампа, поскольку беспорядки наслоились на экономический спад, вызванный коронавирусом. Если до пандемии на демократах, в том числе и Джо Байдене, все американцы поставили крест, а Трамп выглядел абсолютным лидером, то беспорядки в США сейчас дают большой шанс Байдену», — пояснил эксперт.

Президент США Дональд Трамп ответил на критику Байдена, обвинив того в политической слабости и отсутствии каких-либо реальных результатов за почти полувековую политическую карьеру.

«Сонный Джо в политике уже 40 лет, но он ничего не сделал. Теперь он притворяется, будто у него есть ответы. Но он даже не знает вопросов. Слабость не поможет справиться с анархистами, мародёрами и бандитами, а Джо всю жизнь проявлял политическую слабость. ЗАКОН И ПОРЯДОК!», — написал Трамп в своём Twitter.

Sleepy Joe has been in politics for 40 years, and did nothing. Now he pretends to have the answers. He doesn’t even know the questions. Weakness will never beat anarchists, looters or thugs, and Joe has been politically weak all of his life. LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Протестная волна

Напомним, что в США больше недели продолжаются масштабные акции протеста против полицейского произвола в отношении афроамериканцев. Волнения, перешедшие в погромы и массовые беспорядки, начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, арестованного 25 мая в Миннеаполисе.

В социальных сетях была опубликована видеозапись задержания Флойда полицией после попытки расплатиться в магазине поддельной купюрой. На видео белый полицейский прижимает Флойда коленом к земле, сильно надавив ему на шею. Мужчина несколько раз пожаловался на нехватку воздуха, а потом потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации.

Reuters

© Brendan McDermid

Почти половину населения города Миннеаполис составляют афроамериканцы, которые вышли на акции протеста после публикации видео и известии о смерти Флойда в ходе задержания. Вскоре к ним присоединились по всей стране активисты движения за права темнокожего населения Black Lives Matter.

Несмотря на то, что полицейские были уволены, а офицер Дерек Шовин, придавивший шею Флойда, был арестован и обвинён в убийстве третьей степени, волнения не прекратились.

Акции протеста вскоре переросли в массовые беспорядки, которые сопровождаются погромами, мародёрством и поджогами.

По данным агентства Associated Press за всё время продолжающихся демонстраций были арестованы более 9 тыс. человек. В 29 штатах властям пришлось привлечь к поддержанию порядка более 20 тыс. солдат Национальной гвардии США.

В ходе беспорядков, по данным СМИ, погибли 12 человек.

Предвыборный фактор

Дональд Трамп 2 июня пригрозил подавить беспорядки при помощи военных, введя в американские города регулярные войска.

«Я мобилизую все имеющиеся у федерального правительства ресурсы, как гражданские, так и военные, чтобы прекратить протесты и мародёрство, положить конец разгрому и поджогам и защитить права законопослушных американцев, в том числе права, гарантированные второй поправкой (к конституции США. — RT)», — пообещал Трамп.

Reuters

© Tom Brenner

Высокопоставленный сотрудник аппарата Белого дома сообщил Associated Press, что на деле Дональд Трамп не торопится привлекать армию к подавлению беспорядков и его целью является принуждение губернаторов к более масштабному задействованию Национальной гвардии.

В отличие от гвардейцев, солдаты регулярной армии подчиняются федеральным властям США, и привлечение их к подобным силовым акциям является уникальным случаем централизации власти, редко встречающимся в современной американской истории.

Эксперты считают, что ситуация с беспорядками будет использоваться политическими силами Америки для укрепления своих позиций в предвыборной гонке. Ведь несмотря на протесты, в США продолжается подготовка к грядущему выборному циклу. За время беспорядков в девяти штатах и столичном Округе Колубмия прошли президентские праймериз.

Джо Байден, де-факто являющийся кандидатом в президенты от Демократической партии, заручился поддержкой ещё нескольких сотен партийных делегатов, которые должны формально утвердить его кандидатуру на предстоящем съезде партии в Августе. Победу на президентских праймериз Республиканской партии одерживает и Дональд Трамп — 2 июня он выиграл предварительные выборы в штатах Индиана и Пеннсильвания.

Константин Блохин отметил, что сейчас для Демократической партии США может повториться ситуация 1992 года — тогда жестокое обращение полицейских с темнокожим жителем Лос-Анджелеса привело к масштабным беспорядкам и помешало переизбранию республиканца Джорджа Буша-старшего на второй срок.

«Демпартия хочет добиться именно такого результата, поэтому демократы будут каждый шаг Трампа всячески критиковать и пытаться спровоцировать его на применение силы. Если он на это пойдёт, демократы будут его называть кровавым диктатором, деспотом. В том случае если он не применит силу, назовут его слабаком», — пояснил эксперт.

Подобные беспорядки негативно влияют на имидж и шансы Трампа переизбраться на второй срок, считает Константин Блохин.

«Сегодня рейтинг Трампа падает, а Байдена растёт. Однако эта ситуация также негативно сказывается и на Демократической партии. Демократический электорат смотрит на работу местных властей демократов и понимает, что они неэффективные менеджеры, управленцы и лидеры, поскольку не могут обеспечить им стабильность», — отметил политолог.

В беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин считает, что нынешние события способствуют консолидации сторонников Трампа среди республиканцев.

«Трамп сейчас пытается восстановить закон и порядок. Это усиливает его позиции, потому что американцы реально столкнулись с ситуацией, когда нужно защищать свою страну от мародёров», — отметил политолог.