Смертельные расхождения: что известно о спорах Белого дома и Центра по контролю заболеваний из-за статистики по COVID-19

Власти США ограничивают работу Центра по контролю и профилактике заболеваний на фоне неблагополучной эпидемиологической ситуации в стране. Об этом говорится в статье влиятельного медицинского издания The Lancet. В то же время СМИ сообщают, что между Белым домом и Центром растут разногласия из-за методов отслеживания заболевших COVID-19, которые в администрации Трампа считают устаревшими. Эксперты отмечают, что власти США будут оспаривать любые цифры, мешающие снятию карантина. При этом заболевших и умерших от коронавируса на самом деле может быть больше, чем заявляет официальная статистика, не исключают аналитики.

Американский журнал The Lancet — один из самых авторитетных медицинских изданий в мире — опубликовал статью под названием «Возрождение Центров по контролю и профилактике заболеваний США».

В материале отмечается, что в Соединённых Штатах сложилась неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Авторы статьи отмечают, что на этом фоне происходит последовательное ограничение роли Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Это федеральное агентство американского Министерства здравоохранения было создано как раз для предотвращения возможных эпидемий и вспышек инфекционных заболеваний. Однако, считают авторы The Lancet, при администрации Трампа эта служба была отодвинута на второй план.

«Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), главное агентство страны в сфере общественного здравоохранения, столкнулось с тем, что его роль сводится к минимуму и стало неэффективной структурой, выполняющей лишь номинальные консультативные функции в том, что касается мер реагирования для борьбы с распространением вируса», — отмечается в материале.

В статье указывается, что администрация Трампа ещё больше сократила возможности CDC по борьбе с инфекционными заболеваниями. Подобные сокращения произошли в 2019 году, как раз перед эпидемией COVID-19.

«Персонал CDC в Китае был сокращён, последнего специалиста агентства отозвали из китайского центра по контролю и профилактике заболеваний в июле 2019 года, из-за чего на момент появления COVID-19 наблюдалось отсутствие ценной информации», — подчёркивают авторы статьи.

Также Белый дом отстранял от работы специалистов, которые транслировали неудобную для администрации информацию, отмечают авторы статьи.

В качестве примера приводится случай Нэнси Мессоннье — директора агентства по иммунологии и респираторным болезням CDC.

В ходе пресс-конференции 25 февраля она предупредила американцев о том, что им стоит готовиться к серьёзным последствиям эпидемии, которые внесут значительные перемены в повседневную жизнь и ограничат свободу передвижения. С этого момента к брифингам в Белом доме по ситуации с COVID-19 её больше не привлекали.

Ранее советник Трампа Питер Наварро заявил, что CDC, который перед эпидемией пользовался доверием, «подвёл страну».

Спорные данные

Американские СМИ неоднократно сообщали о конфликтной атмосфере, создавшейся между Белым домом и медицинским сообществом из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Так, CDC всё более подвергается критике со стороны координатора президентской рабочей группы по коронавирусу доктора Деборы Бёркс. Чиновники в администрации Трампа сообщили изданию The Washingon Post и каналу CNN, что Бёркс не скрывает своего разочарования действиями Центра, в котором она сама работала в прошлом в качестве директора по направлению ВИЧ и CПИД.

Reuters

© Brian Snyder

Бёркс утверждает, что методы сбора данных, которыми пользуется CDC, являются устаревшими. Это приводит к расхождениям и задержкам при учёте числа заболевших и скончавшихся от коронавируса.

По данным источников, на недавней встрече Бёркс повздорила со своим бывшим коллегой — директором CDC Робертом Редфилдом. Координатор президентской рабочей группы обвинила Редфилда в том, что из-за устаревшей системы подсчёта целый ряд статистических показателей по заболеваемости, таких как смертность и число случаев заражения, якобы оказались завышены на целых 25%.

«Я не могу доверять ничему, что исходит от CDC», — приводит слова Деборы Бёркс газета The Washington Post.

По информации Университета Джонса Хопкинса на 19 мая, всего с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 1,5 млн человек, свыше 90 тыс. скончались. Количество выздоровевших превысило 283 тыс.

Белый дом будет всячески оспаривать данные федеральных ведомств, которые не поддерживают картину успеха в борьбе с коронавирусом, отметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

«Эта ситуация демонстрирует, что Трамп принял решение делать упор на спасение экономики любой ценой. Поэтому, безусловно, все данные, которые будут противоречить курсу на снятие карантинных ограничительных мер, будут критиковаться», — отметил эксперт.

Нижний порог

В то время как СМИ сообщают об обвинениях Белого дома в адрес Центра по контролю и профилактике заболеваний в завышенных показателях смертности и заболеваемости, представители американской сферы здравоохранения считают, что эти цифры могут быть ещё выше.

Так, профессор медицины Бостонского университета Томас Перлс в интервью RT предположил, что количество скончавшихся от инфекции в Нью-Йорке может быть занижено вдвое. Профессор Перлс заявляет, что официальная статистика не учитывает смерти пожилых людей, которые при выявлении болезни отказываются от госпитализации и остаются в домах престарелых.

Reuters

© Tom Brenner

«В США в таких центрах проживает около 1,3 млн человек, и примерно треть из них старше 85 лет. ...Если говорить только о Нью-Йорке, где около 30 тыс. человек умерли от COVID-19, то при более точном подсчёте умерших от коронавируса в домах престарелых общее число жертв возрастёт до 60 тыс.», — говорит Перлс.

Также по теме «Заразились почти все»: американец, потерявший тёщу из-за COVID-19, рассказал о работе дома престарелых В эфире RT журналист Дейв Линдорфф рассказал, как потерял тёщу из-за коронавируса. Она жила в одном из домов престарелых американского...

В свою очередь, американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс рассказала RT, что к такой ситуации привели недостатки в системе здравоохранения США.

«Наша система здравоохранения основана не столько на помощи людям, сколько на получении прибыли. Если бы мы руководствовались здравым смыслом, то мы сразу же организовали бы тестирование и наладили снабжение людей и медперсонала всем необходимым. Вместо этого мы видим, как несколько корпораций соревнуются между собой, как бы извлечь побольше прибыли из этой ситуации», — подчеркнула врач.

Эксперты не исключают, что на деле количество жертв пандемии может превышать обнародованные на сегодня официальные данные.

«Власти США не заинтересованы в раскрытии реальных цифр, поэтому число жертв от коронавируса может быть больше», — подчёркивает Александр Асафов.

Назначение виновных

Профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев охарактеризовал подобную ситуацию как разрушение принципа доверия к государственным институтам и к прозрачности их информации.

«Сомнение в правильности методологии, в правильности, легитимности подсчётов потерь от коронавируса — это сейчас абсолютно фундаментальный вопрос всей политической ситуации в США, в особенности в условиях предвыборной кампании. ...В сложившейся ситуации мы будем получать противоречивую информацию, так как каждая сторона будет давать свои цифры», — отметил эксперт.

AFP

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Эта тенденция довольно опасна, поскольку впоследствии может быть полностью разрушена система официальной информации в США, подчеркнул Дмитрий Евстафьев.

Эксперты отметили, что Белый дом ищет виноватых в самых разных местах, обвиняя в распространении коронавируса Китай и безосновательно подвергая сомнению российскую статистику заболеваемости.

Власти США никогда не признают, что в тяжёлых последствиях распространения коронавируса в стране может быть виновата их собственная неготовность к эпидемии или недостатки системы здравоохранения, считает Александр Асафов.

«Основной виновник в ситуации уже назначен — ВОЗ и Китай... Безусловно, необходимость медицинской страховки и другие моменты, связанные со спецификой американской системы здравоохранения, сказались как на смертности, так и на росте заболевших. Например, среди бедных слоев населения, в том числе афроамериканцев и латиноамериканцев. Люди отказывались от госпитализации, опасаясь, что не смогут после оплатить оказанные им услуги по лечению коронавирусной инфекции», — напомнил политолог.