Запас прочности: каких результатов достигла Москва в борьбе с пандемией коронавируса

Москва не скрывает информацию по количеству инфицированных COVID-19 и скончавшихся от этой инфекции. С таким заявлением выступила заммэра столицы Анастасия Ракова. На сегодняшний день уровень смертности в российском мегаполисе в разы ниже, чем в большинстве западных столиц. Однако американские СМИ настаивают на том, что московское правительство утаивает реальные данные по летальности — они якобы значительно выше публикуемых. Представители российского медицинского сообщества полагают, что подобные нападки продиктованы нежеланием заокеанских медиа признавать объективные успехи Москвы и России в целом в борьбе с COVID-19. В свою очередь, политологи усматривают в информационных атаках политический заказ.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова заявила о том, что власти города публикуют исключительно достоверные данные по ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Москва придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о коронавирусной инфекции. Мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом. С момента появления в Москве первого больного мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел», — сообщила журналистам Ракова.

Москва является одним из самых пострадавших от коронавируса мегаполисов мира, при этом уровень смертности в российской столице намного ниже, чем в других крупных городах планеты. На сегодняшний день в столице РФ выявлены более 130 тыс. инфицированных, число летальных случаев составляет 1,29 тыс.

Для сравнения, по данным Университета Джона Хопкинса, с момента вспышки эпидемии в Нью-Йорке скончались более 27,4 тыс. В Лондоне от коронавируса только за последние четыре недели умерли свыше 5,9 тыс. жителей, такую информацию приводит статистическое подразделение британского правительства.

Беспочвенные нападки

Между тем, американские издания Financial Times и The New York Times утверждают, что московские власти якобы скрывают реальное количество жертв пандемии. Такой вывод журналисты сделали на основе показателей смертности в российской столице за апрель 2020 года. Информация была взята из федеральной системы ЗАГС. В неё стекаются данные, которые собираются независимо от местных властей.

Согласно информации ЗАГС, в прошлом месяце в мегаполисе скончались 11 846 человек. Этот показатель оказался выше, чем в 2019-ом (10 005) и 2018 году (10 861). При этом по официальной информации правительства Москвы, в апреле жертвами коронавируса стали 639 человек.

Также по теме «Подготовлены письма в редакции»: в МИД призвали NYT и FT опубликовать опровержения фейков о коронавирусе в России В МИД России потребовали от The New York Times и Financial Times опубликовать опровержения материалов, в которых говорилось о якобы...

В столичном департаменте здравоохранения подчеркнули, что публикуют только реальные данные по смертности от COVID-19. В ведомстве пояснили, что сравнение показателей смертности в месячной динамике не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций.

Руководство Депздрава отметило, что в Москве, как и в других регионах РФ, проводится обязательное патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на COVID-19, в отличие от большинства иностранных государств. Оно позволяет установить точный посмертный диагноз.

Правда, ситуация с инфицированием коронавирусом выглядит сложнее по той причине, что COVID-19 ослабляет иммунитет человека, и пациент может умереть от тяжёлых и хронических заболеваний, которыми он страдал ранее. Как заявили в ведомстве, «инфекционное начало», по сути, является катализатором для быстрого прогрессирования хронических недугов и проявления новых болезней.

«Назвать причиной смерти COVID-19 в других случаях невозможно. Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), злокачественные заболевания 4 стадии (по сути паллиативные больные), лейкозы, системные заболевания с развитием органной недостаточности (например амилоидоз и терминальная почечная недостаточность) и других некурабельных смертельных заболеваний», — сообщил Депздрав Москвы.

Ведомство акцентировало внимание на том, что в настоящее время в мире в принципе не существует единых правил определения причины смерти среди больных с диагностированной коронавирусной инфекцией. В ряде стран статистика по COVID-19 учитывает пациентов, умерших от сопутствующих заболеваний, в других государствах принят противоположный подход.

Также Депздрав сравнил ситуацию с летальными исходами в Москве и в других городах мира, где прирост смертности за апрель 2020 года оказался более ощутимым.

Медик скорой помощи в защитном костюме

РИА Новости

© Илья Питалев

«В Нью-Йорке смертность от коронавируса за апрель составила 11861 человек. При этом общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 15709. В Лондоне в апреле с диагнозом коронавирус умерло 3589 человек, при этом общий прирост составил — 5531», — говорится в сообщении ведомства.

По подсчётам правительства Москвы, летальность в российском мегаполисе от COVID-19 в разы меньше, чем в среднем в крупных городах западных стран. В российской столице она составляет чуть менее 1%, в Нью-Йорке — более 8%, в Мадриде — свыше 13%, в Лондоне — почти 30%. В Париже летальность от коронавируса оценивается в 7,7%, в Гамбурге — в 4,5%, в Берлине — в 2,7%.

Как отмечают в мэрии Москвы, если включить в статистику летальности от COVID-19 случаи кончины от сопутствующих болезней, то уровень смертности в российской столице будет составлять не 1%, а 3,2%. При аналогичном досчёте доля летальных исходов в Москве всё равно будет заметно ниже, чем в среднем в большинстве западных столиц.

В интервью RT генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн выразил сожаление относительно того, что западные СМИ вбрасывают недостоверную информацию в столь тяжёлый для России и других стран период борьбы с коронавирусом. По его словам, власти Москвы не заинтересованы в сокрытии числа смертей от COVID-19.

«В достоверных данных по коронавирусу заинтересованы все: и власти, и врачебное сообщество. Необходимо реально оценивать ситуацию, и потому нет никакого смыла на ходу как-то корректировать или утаивать данные по смертности. Подобные нападки беспочвенны и вызваны, как мне кажется, злобой, которая сохраняется к нашей стране», — сказал Каприн.

Феномен низкой смертности от COVID-19 в Москве эксперт объяснил рядом преимуществ, которым обладает отечественная система здравоохранения в отличие от западной. В первую очередь он отметил способность российских медиков самого разного профиля оказывать квалицированную помощь пациентам с коронавирусом, их умение работать в сложных условиях и с любой аппаратурой.

«Важную роль в борьбе с коронавирусом играет хорошо отлаженная система обмена данными и взаимодействия между клиниками Москвы. Она позволила решить проблему дефицита коек. Сейчас скорая помощь занимается адресной доставкой пациентов в медучреждения. Так, если человек с коронавирусом болеет онкологией или урологией, то скорая связывается с нашим филиалом», — пояснил Каприн.

В новом фильме проекта «Эпидемия», представленного RT и журналистом Антоном Красовским, главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко объяснил низкую смертность в России от COVID-19 заблаговременно предпринятыми мерами.

«Мы успели подготовиться. Но почему-то проще вот эту часть проигнорировать и начать говорить: «Да вы тут колдуете со статистикой». Умер от COVID или он умер с COVID? Я считаю, что большая часть наших пациентов, которых мы видим, они умирают с COVID», — отметил Проценко.

«Приход коронавируса не был шоком»

Мероприятия по противодействию распространению коронавируса в Москве начались в феврале, когда эпидемия была в самом разгаре в Китае и только начинала расползаться по Европе и США. Власти столицы тестировали пребывающих из-за рубежа и сосредоточились на подготовке коечного фонда на случай всплеска заболеваемости.

Чуть позже в течение нескольких недель был построен стационар ТиНАО площадью в 80 тыс. кв. м. Кроме того, происходило перепрофилирование действующих больниц под приём пациентов с COVID-19, создавался резерв из медицинских работников, закупалось оборудование и защитные средства.

Строительство инфекционной больницы в ТиНАО

© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

14 мая в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин оценил текущую ситуацию с коронавирусом как «стабильную». Он сообщил, что количество поступающих в больницы в тяжёлом состоянии снижается, а число выписываемых пациентов увеличивается.

Также столичный градоначальник рассказал о запуске масштабного бесплатного тестирования на иммунитет к коронавирусу, которое начнётся 15 мая. Через каждые несколько дней власти будут отправлять приглашения на добровольную сдачу анализа 70 тыс. москвичей.

Кроме того, власти Москвы приняли комплексные меры по поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ) — сектора экономики, лишившегося из-за пандемии львиной доли доходов. Предприятия получили возможность воспользоваться льготным кредитованием, возмещением части затрат, отсрочками по уплате отдельных видов налогов.

По данным британской консалтинговой компании Ernst & Young (EY), по количеству и качеству мер, смягчающих негативные последствия для МСБ, Москва опередила Нью-Йорк, Лондон, Париж, Мадрид, Гонконг, Сингапур.

Также по теме «Беспрецедентное по масштабам»: в Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу. Мэр Сергей Собянин пояснил, что исследование...

«Экономика Москвы очень сильно зависит от сферы услуг, на которую пришёлся, пожалуй, основной удар из-за введённых ограничительных мер. Ситуация сложная, но, на мой взгляд, столичные власти дали многим предприятиям возможность выжить, адаптироваться к новым непростым условиям и перепрофилировать свою деятельность», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Как подчеркнул эксперт, Москва, в отличие от западных столиц смогла выдержать экзамен на борьбу с эпидемией коронавируса. К достижениям властей и медиков он отнёс низкую смертность, массовое тестирование, оперативное развёртывание коек для инфицированных, перепрофилирование врачебного персонала, доступность бесплатных услуг системы здравоохранения для подавляющего большинства граждан.

«Власти столицы изучили негативный западный опыт, учли ошибки зарубежных государств, недооценивших опасность COVID-19. В результате в нужный момент Москва смогла мобилизовать усилия, и это дало свои плоды. Приход коронавируса стал тяжёлым испытанием, но не был шоком, так как реальность этой угрозы изначально оценивалась как высокая», — подчеркнул Фельдман.

Аналогичной точки зрения придерживается ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. В разговоре с RT он заявил, что Россия своевременно закрыла границы и смогла создать запас прочности в здравоохранении. Однако наши успехи в борьбе за человеческие жизни многим на Западе не дают покоя.