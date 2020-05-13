Эпидемиолог оценил опасность путешествий после пандемии коронавируса

Академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Феликс Ершов оценил опасность путешествий после завершения пандемии коронавируса.

В беседе с Nation News он отметил, что, по самому оптимистичному прогнозу, пандемия коронавируса завершится не раньше середины августа, и не рекомендовал планировать поездки на более ранние сроки.

«Туристы очень зря уповают на солнце и жару, что, мол, все вирусы погибнут. Не гибнут. Вообще, я должен сказать, вирусных инфекций великое множество — более 200, и все они имеют схожую клиническую картину: кашель, насморк, высокая температура, токсикоз. Помимо ротавируса есть ещё PC-вирус, рино- и аденовирусы, парагрипп, метапневмовирус. Коронавирус, кстати, это тоже ОРВИ. Замечу, что лекарства есть разве что для лечения гриппа, поскольку человечество имеет столетний опыт борьбы с ним», — подчеркнул Ершов.

Он добавил, что постепенное ослабление карантинных мер не означает, что сразу же нужно отправляться на отдых в тёплые страны.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» заявил, что эффективное средство борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 может появиться в начале осени.