Собянин прокомментировал выявляемость случаев коронавируса в Москве

В Москве всего выявлено 130 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, но реальное число инфицированных больше. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил о внедрении новой тестовой системы, которая позволит делать масштабные постоянные скрининги ситуации с Москве, определяя, «сколько же реально москвичей болеют коронавирусом», либо переболели.

«То, что вы говорите, что в Москве заражённых 130 тыс., — это неправильная терминология. Мы об этом говорили уже неоднократно: 130 тыс. выявленных людей, которые были инфицированы коронавирусом, на самом деле их значительно больше», — заявил он.

Как отметил мэр, задача состоит в том, чтобы выявить максимально тех, которые заболели.

«Мы с этой недели… начинаем масштабное скрининговое тестирование. Оно будет построено следующим образом. Мы каждые три дня будем направлять 70 тыс. приглашений москвичам в 30 различных поликлиник города, где установлены мощные новые тест-системы ИФА, на анализы венозной крови. И каждые три дня мы будем обновлять эти 70 тыс.», — добавил он.

Собянин подчеркнул, что это позволит еженедельно получать «анализ ситуации, сколько же реально москвичей начали болеть, болеют в продвинутом состоянии, сколько уже переболели и имеют иммунитет».

«Вот тогда мы точно узнаем и объём, и динамику заражения», — уточнил он.

Согласно оперативным данным на 14 мая, в России выявлено 252 245 случаев заболевания COVID-19, из них в Москве — 130 716.

Ранее Собянин заявил, что в столице установили автоматические анализаторы крови для выявления антител к COVID-19, что позволит начать с 15 мая массовое бесплатное тестирование.