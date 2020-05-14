В Москве с 15 мая будут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу
- РИА Новости
«Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови», — рассказал Собянин.
Он отметил, что к концу мая «общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки».
«Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы — массовой и бесплатной», — заявил он.
Собянин пояснил, что ИФА-метод (иммуноферментный анализ) «позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции)».
Ранее Собянин сообщил, что Москва переходит на следующий этап тестирования на коронавирусную инфекцию.