В Москве с 15 мая будут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своём сайте, что в столице установили автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19, что позволит начать с 15 мая массовое бесплатное тестирование.
В Москве с 15 мая будут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу
  • РИА Новости

«Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови», — рассказал Собянин.

Он отметил, что к концу мая «общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки».

«Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы — массовой и бесплатной», — заявил он.

Собянин пояснил, что ИФА-метод (иммуноферментный анализ) «позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции)».

Ранее Собянин сообщил, что Москва переходит на следующий этап тестирования на коронавирусную инфекцию.

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