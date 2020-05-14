Жителей Москвы начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Короткая ссылка
Москва переходит на следующий этап тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Число тестирований с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) планируется довести до 100 тыс. в сутки.
Жителей Москвы начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
  • РИА Новости

«В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тыс. исследований в сутки», — цитирует Собянина ТАСС.

По его словам, технические возможности позволяют в дальнейшем увеличить это число до 200 тыс. в день.

Собянин рассказал, что уже на этой неделе 30 поликлиник начнут забор крови для скрининговых исследований, до 70 тыс. москвичей будут еженедельно получать приглашение на сдачу ИФА-теста. Кроме того, будет развиваться ПЦР-тестирование.

Как подчеркнул глава города, массовое внедрение ИФА-диагностики выведет Москву в безусловные лидеры в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что в столице за 24 часа от COVID-19 вылечился 1821 пациент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить