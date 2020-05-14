Жителей Москвы начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на следующий этап тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Число тестирований с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) планируется довести до 100 тыс. в сутки.

«В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тыс. исследований в сутки», — цитирует Собянина ТАСС.

По его словам, технические возможности позволяют в дальнейшем увеличить это число до 200 тыс. в день.

Собянин рассказал, что уже на этой неделе 30 поликлиник начнут забор крови для скрининговых исследований, до 70 тыс. москвичей будут еженедельно получать приглашение на сдачу ИФА-теста. Кроме того, будет развиваться ПЦР-тестирование.

Как подчеркнул глава города, массовое внедрение ИФА-диагностики выведет Москву в безусловные лидеры в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что в столице за 24 часа от COVID-19 вылечился 1821 пациент.