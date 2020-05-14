В Москве за сутки от коронавируса вылечился 1821 человек

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В Москве за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечился 1821 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве за сутки от коронавируса вылечился 1821 человек
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1821 человек», — цитирует вице-мэра ТАСС.

По её словам, общее число граждан, выздоровевших от инфекции в городе, увеличилось до 23 327.

Накануне были выписаны 1864 пациента.

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