В Москве за сутки от коронавируса вылечился 1821 человек
В Москве за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечился 1821 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
- РИА Новости
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1821 человек», — цитирует вице-мэра ТАСС.
По её словам, общее число граждан, выздоровевших от инфекции в городе, увеличилось до 23 327.
Накануне были выписаны 1864 пациента.
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