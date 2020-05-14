Собянин рассказал о нагрузке на коронавирусные стационары

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что нагрузка на коронавирусные стационары уменьшается.

Он заявил, что в настоящее время «всё стабильно». По его словам, количество поступающих в больницы в тяжёлом состоянии снижается, а количество выписываемых увеличивается.

«В результате у нас нагрузка на коечный фонд, на наши ковидные стационары уменьшается, это замечательная история. Главное, чтобы она дальше продлилась», — рассказал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в столице установили автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19, что позволит начать с 15 мая массовое бесплатное тестирование.