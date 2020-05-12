Онищенко прокомментировал статью FT о смертности от COVID-19 в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал статью газеты Financial Times, согласно которой смертность от коронавируса в стране может быть более чем на 70% выше официальных данных.

«Смертность мы будем считать после окончания (пандемии), пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится — здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп», — заявил Онищенко в беседе с РИА Новости.

По его словам, данные по смертности от COVID-19 в России ещё будут корректироваться.

Как отметил Онищенко, считать нужно не по количеству проведённых тестов, а по числу обследованных людей.

«Потому что в течение заболевания одного и того же больного как минимум для того, чтобы его выписать, два раза нужно дать отрицательный тест. Если они в общую кучу идут — это некорректно», — пояснил он.

Ранее Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом в стране.