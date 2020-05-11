Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране.
Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Мы имеем сегодня 221 344 случая и стоим на третьем месте в мире по абсолютному числу заболевших людей. При этом на первом и втором месте остаются США и Испания соответственно. Поэтому пока что ситуация идёт по нарастающей», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, доля тяжёлых случаев сокращается, это свидетельствует о том, что интенсивность COVID-19 начинает сходить на более лояльное течение, начинается стабилизация.

Ранее врач-отоларинголог первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform дал рекомендации по профилактике коронавируса.

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