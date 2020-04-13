Врач дал рекомендации по профилактике коронавируса

Врач-отоларинголог первой категории Владимир Зайцев дал рекомендации по профилактике коронавируса.

«Я как отоларинголог понимаю важность ЛОР-органов, но, к сожалению, тенденция следить за ними так же качественно, как мы это делаем в отношении зубов, ногтей и глаз — того, что находится на поверхности нашего тела, в обществе не сильно развита», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, во время пандемии коронавирусной инфекции особенно важно следить за состоянием ушей, носа и горла, поскольку чем они здоровее, тем меньше риск заражения.

Как считает Зайцев, для укрепления ЛОР-органов нужно правильное питание, чистая вода, приём поливитаминов и профилактическое применение противовирусных средств, в состав которых входят натуральные компоненты.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.