Власти Москвы рассказали о перепрофилировании больниц для лечения пациентов с коронавирусом

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Заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Паламарчук рассказал о перепрофилировании больниц под лечение пациентов с коронавирусом.
Власти Москвы рассказали о перепрофилировании больниц для лечения пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

«Процесс по перепрофилированию идёт поэтапно. Городская клиническая больница №24, городская клиническая больница №50 им. С.И. Спасокукоцкого, инфекционные клинические больницы №1 и №2. Для детей — детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, также к процессу присоединился ряд федеральных и частных клиник.

Как отметил Паламарчук, всего перепрофилировано более 20 учреждений.

Ранее телеканал «360» сообщал, что инфекционным больницам Московской области направят ещё 749,4 млн рублей на покупку коек для пациентов с коронавирусом.

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