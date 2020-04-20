Инфекционным больницам Подмосковья направят ещё 750 млн рублей на койки для пациентов с коронавирусом

Инфекционным больницам Московской области направят ещё 749,4 млн рублей на покупку коек для пациентов с коронавирусом. Средства предоставлены из федерального бюджета.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, задача региона — подготовить более 7,5 тыс. коек до конца апреля.

«Средства пойдут на создание и модернизацию больничных коек, обеспечение медучреждений кислородом. Также будут закуплены и средства индивидуальной защиты для врачей», — рассказал он.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Коми планируют приобрести ещё 100 аппаратов искусственной вентиляции лёгких после достижения договорённости с крупными компаниями, работающими в регионе.