В Коми планируют приобрести ещё 100 аппаратов ИВЛ

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В Коми планируют приобрести ещё 100 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) после достижения договорённости с крупными компаниями, работающими в регионе. Их должны доставить в республику до конца апреля.
В Коми планируют приобрести ещё 100 аппаратов ИВЛ
  • РИА Новости

Как сообщает издание «Невские новости», об этом заявил врио главы региона Владимир Уйба.

На данный момент в Коми хватает имеющихся аппаратов ИВЛ.

Кроме того, в республике продолжают переучивать сотрудников больниц для работы в составе реанимационных бригад.

Также стало известно, что Кировская область получит более 10 млн рублей из средств резервного фонда правительства России на покупку аппаратов ИВЛ. Об этом информирует kirov-portal.ru.

Соответствующие поправки в областной бюджет депутаты заксобрания рассмотрят 21 апреля.

Ранее сообщалось, что в Башкирии закупили ещё 550 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

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