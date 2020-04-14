В Коми планируют приобрести ещё 100 аппаратов ИВЛ

В Коми планируют приобрести ещё 100 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) после достижения договорённости с крупными компаниями, работающими в регионе. Их должны доставить в республику до конца апреля.

Как сообщает издание «Невские новости», об этом заявил врио главы региона Владимир Уйба.

На данный момент в Коми хватает имеющихся аппаратов ИВЛ.

Кроме того, в республике продолжают переучивать сотрудников больниц для работы в составе реанимационных бригад.

Также стало известно, что Кировская область получит более 10 млн рублей из средств резервного фонда правительства России на покупку аппаратов ИВЛ. Об этом информирует kirov-portal.ru.

Соответствующие поправки в областной бюджет депутаты заксобрания рассмотрят 21 апреля.

Ранее сообщалось, что в Башкирии закупили ещё 550 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.