В Коми планируют приобрести ещё 100 аппаратов ИВЛ
- РИА Новости
Как сообщает издание «Невские новости», об этом заявил врио главы региона Владимир Уйба.
На данный момент в Коми хватает имеющихся аппаратов ИВЛ.
Кроме того, в республике продолжают переучивать сотрудников больниц для работы в составе реанимационных бригад.
Также стало известно, что Кировская область получит более 10 млн рублей из средств резервного фонда правительства России на покупку аппаратов ИВЛ. Об этом информирует kirov-portal.ru.
Соответствующие поправки в областной бюджет депутаты заксобрания рассмотрят 21 апреля.
Ранее сообщалось, что в Башкирии закупили ещё 550 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.