В Башкирии закупили ещё 550 аппаратов ИВЛ

В Башкирии закупили ещё 550 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Об этом сообщает «Реальное время».

Как заявил глава республики Радий Хабиров, в больницу уже передано 17 устройств, в том числе пять детских.

Всего в регионе число аппаратов с учётом новых до конца мая составит почти 2 тыс.

«Наши действия должны помочь избежать подобных сценариев, однако для запаса прочности мы исходим из худших вариантов развития событий. Но даже если бы не эта ситуация, износ аппаратов ИВЛ у нас в республике большой, покупать бы их всё равно пришлось. А теперь будет резерв», — уточнил Хабиров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что шесть инфекционных центров откроют в Московской области в апреле.