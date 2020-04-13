В Башкирии закупили ещё 550 аппаратов ИВЛ

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В Башкирии закупили ещё 550 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
В Башкирии закупили ещё 550 аппаратов ИВЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Как заявил глава республики Радий Хабиров, в больницу уже передано 17 устройств, в том числе пять детских.

Всего в регионе число аппаратов с учётом новых до конца мая составит почти 2 тыс.

«Наши действия должны помочь избежать подобных сценариев, однако для запаса прочности мы исходим из худших вариантов развития событий. Но даже если бы не эта ситуация, износ аппаратов ИВЛ у нас в республике большой, покупать бы их всё равно пришлось. А теперь будет резерв», — уточнил Хабиров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что шесть инфекционных центров откроют в Московской области в апреле.

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