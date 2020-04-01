Шесть инфекционных центров откроют в Подмосковье в апреле

Шесть инфекционных центров откроют в Московской области в апреле.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минстрой.

Один из центров к 26 апреля должны подготовить в Солнечногорске. Его достроят в здании бывшей военной части. Он будет рассчитан на 300 больных коронавирусной инфекцией.

5 апреля завершат подготовительные работы в Подольской детской городской больнице. Там появится 160 реанимационных коек.

Ещё один инфекционный центр для больных коронавирусной инфекцией планируют открыть в апреле в Жуковском. В нём смогут разместить до 60 пациентов.

4—5 апреля должен закончиться ремонт Звенигородского клинического центра восстановительной медицины и реабилитации. На его базе подготовят 460 реанимационных коек.

Инфекционные отделения предусмотрят в лечебном корпусе Талдомской центральной районной больницы (196 коек) и в Егорьевске (225).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют дополнительные инфекционные палаты с аппаратами ИВЛ.

Издание «Невские новости» сообщало, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил более внимательно следить за дезинфекцией и уборкой общественного транспорта в связи с распространением коронавируса.