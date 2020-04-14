Технологии против коронавируса: как российские инженеры делают защитные экраны для медицинских работников
- Защитный экран для лица, сделанный инженерами университета «МИСиС»
- © НИТУ «МИСиС»
Инженеры цифровой лаборатории университета «МИСиС» запустилипроизводство лицевых экранов, которые смогут защитить московских медиков от коронавирусного заражения. Для создания таких устройств специалисты используют аппараты лазерной резки, 3D-принтеры и фрезерные станки с числовым программным управлением. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Пандемия COVID-19 привела к острому дефициту средств персональной защиты — масок, респираторов, защитных экранов для лица. Во всём мире стихийно образовались сообщества мейкеров — энтузиастов, владеющих оборудованием для 3D-печати. Они бесплатно делятся шаблонами создания средств индивидуальной защиты, за свой счёт производят различную экипировку и передают её медикам.
В рамках поддержки всероссийского проекта «Мейкеры против COVID-19» инженеры «МИСиС» развернули производство многоразовых прозрачных экранов для лица. Специалисты использовали в работе готовые шаблоны мейкеров для печати и резки деталей таких устройств.
«Эти щитки (или экраны) для лица актуальны для всех, кто контактирует с потенциально заражёнными людьми. У врачей-инфекционистов более серьёзная защита, а такое устройство — дополнительный барьер. Например, щитки нужны в работе вспомогательного медицинского персонала», — сообщил в беседе с RT глава лаборатории Владимир Кузнецов.
По его словам, экран не заменит маску, но может использоваться медиками и обычными гражданами наряду с другими средствами защиты от инфекций.
- Экраны для лица можно комбинировать с другими средствами защиты
- © НИТУ «МИСиС»
Устройство состоит из прозрачного листа пластика и рамки, крепящейся на голове с помощью обычной резинки. Листы вырезаются из пластика PET на лазерном станке, а для производства геометрически сложных крепёжных рамок инженеры взяли мейкерский шаблон для печати на 3D-принтере.
Как сообщил Кузнецов, опыт трёхмерной печати показал, что даже несколько одновременно работающих в лаборатории принтеров производят детали слишком медленно. В результате шаблоны для трёхмерной печати были адаптированы для более быстрого устройства — фрезерного станка.
«Мы уходим от 3D-печати рамок для экранов и начинаем делать их на устройстве ЧПУ — фрезерном станке с числовым программным управлением. Один крепёж печатается на принтере более часа, тогда как станок с ЧПУ делает за это время более 100 заготовок», — пояснил Владимир Кузнецов.
- Станок с ЧПУ делает за час более 100 крепёжных рамок для защитных экранов
- © НИТУ «МИСиС»
Как отметил инженер, в планах лаборатории возможно расширение перечня наименований выпускаемой продукции для борьбы с эпидемией. В случае ухудшения обстановки с COVID-19 Кузнецов не исключает производство переходников, которые превращают обычные маски для подводного плавания в эффективное средство защиты от инфекций, а также разветвителей для трубок аппаратов ИВЛ, которые позволят подключать к одному устройству до четырёх пациентов.
«Будем стараться своевременно отвечать на возникающие вызовы. Первая партия экипировки будет передана врачам на неделе. На следующей неделе мы планируем произвести уже до 1500 экранов», — подытожил Кузнецов.
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