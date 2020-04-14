Технологии против коронавируса: как российские инженеры делают защитные экраны для медицинских работников

Российские инженеры университета «МИСиС» начали производить защитные прозрачные экраны для московских медиков, работающих с пациентами во время пандемии COVID-19. Специалисты вуза задействовали технологические мощности своей цифровой лаборатории, а также использовали наработки добровольцев из волонтёрского сообщества. Первая партия защитных экранов поступит в московские больницы в ближайшие дни.

Инженеры цифровой лаборатории университета «МИСиС» запустилипроизводство лицевых экранов, которые смогут защитить московских медиков от коронавирусного заражения. Для создания таких устройств специалисты используют аппараты лазерной резки, 3D-принтеры и фрезерные станки с числовым программным управлением. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Пандемия COVID-19 привела к острому дефициту средств персональной защиты — масок, респираторов, защитных экранов для лица. Во всём мире стихийно образовались сообщества мейкеров — энтузиастов, владеющих оборудованием для 3D-печати. Они бесплатно делятся шаблонами создания средств индивидуальной защиты, за свой счёт производят различную экипировку и передают её медикам.

В рамках поддержки всероссийского проекта «Мейкеры против COVID-19» инженеры «МИСиС» развернули производство многоразовых прозрачных экранов для лица. Специалисты использовали в работе готовые шаблоны мейкеров для печати и резки деталей таких устройств.

«Эти щитки (или экраны) для лица актуальны для всех, кто контактирует с потенциально заражёнными людьми. У врачей-инфекционистов более серьёзная защита, а такое устройство — дополнительный барьер. Например, щитки нужны в работе вспомогательного медицинского персонала», — сообщил в беседе с RT глава лаборатории Владимир Кузнецов.

По его словам, экран не заменит маску, но может использоваться медиками и обычными гражданами наряду с другими средствами защиты от инфекций.

Экраны для лица можно комбинировать с другими средствами защиты

© НИТУ «МИСиС»

Устройство состоит из прозрачного листа пластика и рамки, крепящейся на голове с помощью обычной резинки. Листы вырезаются из пластика PET на лазерном станке, а для производства геометрически сложных крепёжных рамок инженеры взяли мейкерский шаблон для печати на 3D-принтере.

Как сообщил Кузнецов, опыт трёхмерной печати показал, что даже несколько одновременно работающих в лаборатории принтеров производят детали слишком медленно. В результате шаблоны для трёхмерной печати были адаптированы для более быстрого устройства — фрезерного станка.

«Мы уходим от 3D-печати рамок для экранов и начинаем делать их на устройстве ЧПУ — фрезерном станке с числовым программным управлением. Один крепёж печатается на принтере более часа, тогда как станок с ЧПУ делает за это время более 100 заготовок», — пояснил Владимир Кузнецов.

Станок с ЧПУ делает за час более 100 крепёжных рамок для защитных экранов

© НИТУ «МИСиС»

Как отметил инженер, в планах лаборатории возможно расширение перечня наименований выпускаемой продукции для борьбы с эпидемией. В случае ухудшения обстановки с COVID-19 Кузнецов не исключает производство переходников, которые превращают обычные маски для подводного плавания в эффективное средство защиты от инфекций, а также разветвителей для трубок аппаратов ИВЛ, которые позволят подключать к одному устройству до четырёх пациентов.