«Испытания начнутся в течение 10—12 дней»: глава Минздрава сообщил о разработке нового препарата от коронавируса

В течение ближайших двух недель в России начнутся клинические испытания нового отечественного препарата против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Также он рассказал, что в ведомстве следят за возможным дефицитом ряда лекарств и при необходимости задействуют регуляторный механизм. Между тем в Москве за прошедшие выходные было составлено около 5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции.

В России в конце апреля будут проведены клинические испытания нового российского препарата против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране под председательством президента Владимира Путина сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, тестирование начнётся «не позднее чем через 10—12 дней».

«Российская компания разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран (это уже полностью российский аналог), и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждём, что сегодня она должна внести пакет документов экспертам. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования», — заявил Мурашко.

В то же время, по его словам, в ведомстве видят риски возникновения дефицита ряда препаратов от коронавируса.

«У нас установлены лимиты по 17 лекарственным препаратам, по которым необходимо держать на контроле остатки. И реагирование на снижение запасов в том числе включено в регуляторный механизм», — добавил глава Минздрава.

Вместе с тем он заметил, что в России на данный момент летальных исходов от иных форм пневмоний на 5% меньше по сравнению с 2019 годом. Также Мурашко рассказал, что онлайн-курсы по дополнительному медицинскому образованию для помощи больным коронавирусом прошли уже более 1,1 млн человек.

В начале апреля в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщали о старте клинических исследований препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Колидавир» для лечения пациентов с коронавирусом. Позднее руководитель агентства Вероника Скворцова констатировала, что была доказана противовирусная активность «Мефлохина» в отношении возбудителя COVID-19.

Кроме того, 9 апреля Минздрав выпустил пятую версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции: назначать можно гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, надропарин кальция, тоцилизумаб, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

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Согласно последним данным, в России зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 148 пациентов скончались, выздоровели и были выписаны из больниц 1470 человек. Наибольшее число инфицированных — в Москве: 11 513 случаев при 82 смертях и 837 выздоровлениях.

В целях борьбы с распространением коронавируса в столице с 15 апреля введены цифровые пропуска для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте. По данным мэрии, уже более 1,8 млн москвичей оформили себе пропуска. При этом в минувшие выходные в столице выписано около 5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции.

«Есть оперативная статистика МВД, которую они нам сегодня представили: за выходные — субботу и воскресенье — было составлено порядка 5 тыс. протоколов в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, то есть снова гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом», — заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, столичный Департамент здравоохранения сообщил, что более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавируса в домашних условиях. При этом за прошедшие 2,5 месяца в Москве сделано более 315 тыс. тестов на COVID-19.

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Между тем председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков сообщил RT о создании в России центрального штаба ОНК по борьбе с коронавирусом. В него вошли представители региональных комиссий, эксперты в области медицины и юриспруденции. Первое заседание состоится в среду, 15 апреля.

«Основная задача штаба — контроль за соблюдением конституционного права на охрану здоровья людей, содержащихся в местах лишения свободы, и сотрудников этих учреждений», — сказал он.

Также правозащитник добавил, что штаб намерен установить контакт с ФСИН России и иными ведомствами «для решения острых проблем, связанных с ограничением общественного контроля».

Вместе с тем надзорные органы России продолжают борьбу с распространением ложной информации о ситуации вокруг коронавируса в стране. Так, в Следственном комитете сообщили, что уже возбудили ряд уголовных дел в связи с фейками, которые угрожают безопасности людей, в Москве, Санкт-Петербурге, в Саратовской, Тверской, Ленинградской областях, Республике Бурятия и Приморском крае. К тому же доследственные проверки проводятся в Самарской, Свердловской, Омской областях, Хабаровском и Краснодарском краях и других регионах.