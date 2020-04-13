МВД Москвы предупредило об смс-мошенничестве с оплатой штрафа
- РИА Новости
«В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что жителям Москвы стали поступать смс-уведомления с требованиями оплатить штрафы за якобы выявленные факты нарушения режима самоизоляции, а также с предложениями оформить за деньги цифровые пропуска для передвижения по Москве. Помните, данные сообщения не соответствуют действительности», — приводит ТАСС сообщение полиции.
Ранее сообщалось, что в социальных сетях активизировались мошенники, предлагающие жителям Москвы оформить цифровые пропуска для передвижения по городу.
В Сбербанке также назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса.