МВД Москвы предупредило об смс-мошенничестве с оплатой штрафа

ГУ МВД по Москве предупредило об смс-мошенничестве с требованием оплатить штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что жителям Москвы стали поступать смс-уведомления с требованиями оплатить штрафы за якобы выявленные факты нарушения режима самоизоляции, а также с предложениями оформить за деньги цифровые пропуска для передвижения по Москве. Помните, данные сообщения не соответствуют действительности», — приводит ТАСС сообщение полиции.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях активизировались мошенники, предлагающие жителям Москвы оформить цифровые пропуска для передвижения по городу.

В Сбербанке также назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса.