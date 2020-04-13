В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

Короткая ссылка
Злоумышленники стали использовать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции для мошеннических действий с целью кражи персональных данных и денежных средств россиян, отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, «компенсации за ущерб от вируса» — злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные», — цитирует представителя Сбербанка РИА Новости.

Кроме того, мошенники используют название сервиса популярной видеосвязи Zoom: с момента начала пандемии коронавируса в сети зарегистрировано 1,7 тыс. новых доменов, содержащих это название.

Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».

«В целом могу сказать, что тема распространения коронавируса взята на вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии», — заключил зампред правления Сбербанка.

Ранее власти Москвы предупредили о возможной рассылке мошенниками смс-сообщений якобы от государственных органов с требованием оплатить «штраф» за нарушения карантина или самоизоляции.

Эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить