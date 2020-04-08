Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса

Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

«Например, возможны рассылки смс-сообщений якобы от государственных органов с требованием оплатить «штраф» за нарушения карантина или самоизоляции», — сказано в тексте.

Отмечается, что телефонные мошенники могут звонить горожанам и сообщать о положительном тесте на COVID-19 у их родственников.

Также злоумышленники могут распространять ложную информацию о производимых выплатах.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.