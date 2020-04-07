В ЦБ предупредили о новых схемах хищения на фоне пандемии коронавируса

Специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает «Утро.ру».

«Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтёрство», — говорится на сайте ЦБ.

Злоумышленники также рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. Они нередко подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций и ведомств.

Регулятор советует не сообщать посторонним лицам и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из смс.

Как предположили в ЦБ, тема вируса может использоваться мошенниками на протяжении всей пандемии. Не исключено появление новых приёмов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что глава Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ Андрей Паранич предупредил о новом способе мошенничества на фоне ситуации с коронавирусом.