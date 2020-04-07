В ЦБ предупредили о новых схемах хищения на фоне пандемии коронавируса

Короткая ссылка
Специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавируса.
В ЦБ предупредили о новых схемах хищения на фоне пандемии коронавируса
  • ©Anton Belitsky/Global Look Press

Об этом сообщает «Утро.ру».

«Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтёрство», — говорится на сайте ЦБ.

Злоумышленники также рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. Они нередко подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций и ведомств.

Регулятор советует не сообщать посторонним лицам и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из смс.

Как предположили в ЦБ, тема вируса может использоваться мошенниками на протяжении всей пандемии. Не исключено появление новых приёмов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что глава Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ Андрей Паранич предупредил о новом способе мошенничества на фоне ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить