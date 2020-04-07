Эксперт оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавируса

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Эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Эксперт оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавируса
  • Reuters

«Чисто технически и технологически все заявленные Центробанком схемы базируются на старых методах выуживания информации или принуждения жертвы совершить определённые действия в пользу преступников», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта, нужно понимать, что из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции люди склонны менее критично оценивать происходящие события на предмет потенциальной угрозы и шансов стать жертвами злоумышленников у них больше.

Как отметил Пятиизбянцев, понимают это и мошенники, поэтому количество покушений на банковские счета граждан путём различных уловок и обманов в последние недели увеличилось в несколько раз.

Эксперт советует отвечать отказом на любые финансовые предложения, акции, просьбы помочь, угрозы заблокировать банковскую карту.

«Каждый россиянин должен понимать: если он отправил деньги или данные карты мошенникам, вернуть средства практически невозможно», — добавил он.

Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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