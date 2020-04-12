Власти Москвы рассказали об активизации мошенников в соцсетях

В социальных сетях активизировались мошенники, предлагающие жителям Москвы оформить цифровые пропуска для передвижения по городу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий Москвы.

«Накануне старта оформления цифровых пропусков для передвижения по Москве в интернете активизировались мошенники», — заявили в департаменте.

В том числе в мессенджере Telegram появился бот, предлагающий горожанам якобы оформить пропуск. С помощью него мошенники запрашивают номер телефона и персональные данные граждан, в том числе паспортные.

«Также предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях», — предупредили в ведомстве.

Согласно указу мэра Москвы, в столице утверждены три способа получения цифровых пропусков, в том числе онлайн на портале mos.ru, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и через СМС на короткий номер 7377. Оформление пропусков является бесплатным.

Также мошенники используют методы рассылки смс-сообщений якобы от государственных органов с требованием оплатить «штраф» за нарушения карантина или самоизоляции.