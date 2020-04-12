Власти Москвы рассказали об активизации мошенников в соцсетях

Короткая ссылка
В социальных сетях активизировались мошенники, предлагающие жителям Москвы оформить цифровые пропуска для передвижения по городу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий Москвы.
Власти Москвы рассказали об активизации мошенников в соцсетях
  • Pixabay

«Накануне старта оформления цифровых пропусков для передвижения по Москве в интернете активизировались мошенники», — заявили в департаменте.

В том числе в мессенджере Telegram появился бот, предлагающий горожанам якобы оформить пропуск. С помощью него мошенники запрашивают номер телефона и персональные данные граждан, в том числе паспортные.

«Также предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях», — предупредили в ведомстве.

Согласно указу мэра Москвы, в столице утверждены три способа получения цифровых пропусков, в том числе онлайн на портале mos.ru, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и через СМС на короткий номер 7377. Оформление пропусков является бесплатным. 

Также мошенники используют методы рассылки смс-сообщений якобы от государственных органов с требованием оплатить «штраф» за нарушения карантина или самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить