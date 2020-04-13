«Ближайшие недели станут определяющими»: Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России меняется не в лучшую сторону, заявил Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке. Он напомнил, что увеличивается число людей с тяжёлой формой болезни, а также добавил, что пик заболевания ещё не пройден. Помимо этого, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в ближайшие две недели в столице и области количество заболевших будет расти. В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России разработали препарат для лечения коронавируса.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Он отметил, что ближайшие недели станут определяющими в ситуации вокруг COVID-19, а значит, организация работы всей системы здравоохранения должна вестись с учётом всех факторов.

«Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно. И, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни», — отметил Путин.

Глава государства напомнил, что, по сравнению с другими странами, Россия успешнее справляется с коронавирусом, однако добавил, что пик эпидемии в стране ещё не пройден.

Путин отметил, что создание дополнительных специализированных коек для заболевших идёт по плану — уже развёрнуто 30%. В то же время он напомнил, что регионы по срокам распространения заболевания отстают от Москвы на три-четыре недели, и этот запас времени «нельзя расходовать бездумно».

«Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами РФ, я ещё раз хочу обратить на это внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность, со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера», — заявил Путин.

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В то же время президент назвал «разгильдяйством» неисполнение некоторыми субъектами санитарно-эпидемиологических норм, которое привело если не к вспышкам заболевания, то к росту числа инфицированных. Российский лидер призвал специалистов на местах, руководителей субъектов, врачей и глав предприятий серьёзно относиться к требованиям главных санитарных врачей.

Владимир Путин поручил правительству ежесуточно делать объективный прогноз по развитию ситуации, а также следить за слаженностью работы всей системы здравоохранения в стране. Он добавил, что для помощи врачам формируются медицинские бригады, в которые входят кадры всех медучреждений, профильных вузов и училищ.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания отметила, что в ближайшие две недели в Москве и области заболевание будет нарастать — этот процесс начался в регионе ещё 16 марта.

«К сегодняшней дате прошло уже два инкубационных периода, а мы видим, исходя из того, как это развивается в других странах, что с этого момента, практически с месячного периода, страны начинают мерить либо фиксировать рост заболевания, либо переход его на соответствующее плато», — заметила вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в России

РИА Новости

В России наблюдается тенденция устойчивого роста числа зараженных на уровне 16—18%, добавила Голикова. Помимо этого, согласно индексу самоизоляции, не во всех регионах страны граждане соблюдают введённый режим, добавила она.

Говоря о мерах, принимаемых для борьбы с распространением коронавируса, вице-премьер сообщила, что в стране развернуто уже 40 тыс. дополнительных коек из 95 тыс. планируемых. Наряду с этим тесты на коронавирус проводят 254 лаборатории, включая 18 частных. Кроме того, Москва получит тесты, позволяющие выявлять антитела к COVID-19.

«Как мы вам и докладывали, на прошлой неделе в пятницу зарегистрирована ИФА (иммунноферментный анализ) тест-система, которая позволяет определить наличие антител в популяции, то есть, имея в виду, что население переболело. И в первую очередь такие тест-системы сегодня поступят в Москву и будут использованы для тестирования медицинских работников для того, чтобы понять, кто из них переболел, а кто не переболел», — доложила Голикова на совещании.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на то, что при тестировании на наличие вируса лаборатории ведомства дают верный результат в 98%, лаборатории Минздрава в Москве — более 80%. Она добавила, что от качества и объёма тестирования будет зависеть, насколько успешно Россия справится с распространением болезни.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России разработали препарат для лечения коронавируса, его клинические испытания начнутся не позднее чем через 10—12 дней.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний», — рассказал он.

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В Москве наблюдается снижение числа госпитализаций, что говорит об улучшении тест-систем, добавил в ходе совещания мэр Москвы Сергей Собянин. Он также отчитался перед президентом о введении системы пропусков в городе.

«По согласованию с вами, Владимир Владимирович, мы приняли решение сделать дополнительные ограничения передвижения по Москве, закрыв ещё большую часть предприятий, оставив только те, которые занимаются обороной, которые являются критически важными для города. Чтобы контролировать эту систему, ввели пропускной режим, который будет работать начиная со среды. Первым этапом — только для тех граждан, которые передвигаются на транспорте», — отметил он.

Напомним, с 15 апреля жителям Москвы для передвижения по городу на любом личном и общественном транспорте понадобится пропуск, получить его можно на портале mos.ru, посредством смс-сообщения или по телефону.

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло на 2558. Всего с начала распространения коронавируса в стране отмечено 18 328 случаев заражения, 148 пациентов скончались, выздоровели и были выписаны из больниц 1470 человек.