Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.

«Обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни», — сказал он.

По его словам, ближайшие недели станут во много определяющими, а значит все действия должны быть выстроены оптимальным образом с учётом всех факторов.

Глава государства подчеркнул, что пока властям удаётся действовать на упреждение.

RT ведёт прямую трансляцию.

По последним данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 18 328.