Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
- РИА Новости
«Обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни», — сказал он.
По его словам, ближайшие недели станут во много определяющими, а значит все действия должны быть выстроены оптимальным образом с учётом всех факторов.
Глава государства подчеркнул, что пока властям удаётся действовать на упреждение.
RT ведёт прямую трансляцию.
По последним данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 18 328.