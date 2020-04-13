Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

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Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни», — сказал он.

По его словам, ближайшие недели станут во много определяющими, а значит все действия должны быть выстроены оптимальным образом с учётом всех факторов.

Глава государства подчеркнул, что пока властям удаётся действовать на упреждение. 

RT ведёт прямую трансляцию.

По последним данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 18 328.

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