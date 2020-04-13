Число заражённых коронавирусом в России за сутки возросло на 2558

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Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки выросло на 2558. Всего в стране за всё время зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом.
Число заражённых коронавирусом в России за сутки возросло на 2558
  • РИА Новости

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 — 2558... В России нарастающим итогом зарегистрировано 18 328 случаев», — говорится в заявлении.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в стране.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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